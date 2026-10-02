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Малофеев рассказал, почему не может стать миллиардером - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Малофеев рассказал, почему не может стать миллиардером
Малофеев рассказал, почему не может стать миллиардером - 02.10.2026, ПРАЙМ
Малофеев рассказал, почему не может стать миллиардером
Предприниматель и глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев рассказал в интервью РИА Новости, что все свои деньги он старается тратить на благие дела, как | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:16+0300
2026-10-02T09:16+0300
бизнес
общество
константин малофеев
forbes
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Предприниматель и глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев рассказал в интервью РИА Новости, что все свои деньги он старается тратить на благие дела, как положено православному человеку, поэтому на его счетах никогда не было достаточно средств, чтобы фигурировать в списке Forbes. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе интервью обратил внимание на то, что имени предпринимателя нет в списке Forbes, и спросил, миллиардер Малофеев или нет. "Я считаю, что быть в списке Forbes стыдно. Потому что Господь нам посылает что-то для того, чтобы мы этим распорядились. Например, Иоанн Златоуст так и говорит, что каждый богатый человек должен помнить, что он лишь управляющий того, что ему дал господин. Господин — это Господь Бог. И раз тебе досталось, ты должен этим поделиться, ты должен потратить это наиболее лучшим образом для того, чтобы воля Божия в мире совершилась, - ответил Малофеев. "Поэтому я тороплюсь тратить те деньги, которые у меня есть. А для того, чтобы стать миллиардером, у тебя на счетах должно скопиться достаточно средств. У меня никогда не скапливался этот самый миллиард", - добавил предприниматель. Малофеев рассказал, что его средства уходят на обеспечение работы телеканала "Царьград", православной гимназии святителя Василия Великого и на различные исследования Института Царьграда. "Я трачу вот на это. Ну и плюс, конечно, помощь СВО. Это занимает многое", - отметил он. На уточняющий вопрос, как сочетаются большие деньги и православие, Малофеев ответил: "никак". "Большие деньги православный человек должен раздать. Так, как я вам сейчас и рассказал. Ровно как говорит нам Иоанн Златоуст. Поэтому, если деньги появляются у православного человека, он должен их отдать", - объяснил предприниматель. В качестве примера он привел золотопромышленника и мецената Иннокентия Сибирякова, который потратил свое состояние на благотворительность и строительство храмов и закончил свои дни монахом на Афоне, в построенном на его пожертвования Свято-Андреевским скиту. "Вот путь православного предпринимателя, если он православный", - убежден Малофеев.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, общество , константин малофеев, forbes
Бизнес, Общество , Константин Малофеев, Forbes
09:16 02.10.2026
 
Малофеев рассказал, почему не может стать миллиардером

Глава телеканала "Царьград" Малофеев заявил, что никогда не был в списке Forbe

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Предприниматель и глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев рассказал в интервью РИА Новости, что все свои деньги он старается тратить на благие дела, как положено православному человеку, поэтому на его счетах никогда не было достаточно средств, чтобы фигурировать в списке Forbes.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе интервью обратил внимание на то, что имени предпринимателя нет в списке Forbes, и спросил, миллиардер Малофеев или нет.
"Я считаю, что быть в списке Forbes стыдно. Потому что Господь нам посылает что-то для того, чтобы мы этим распорядились. Например, Иоанн Златоуст так и говорит, что каждый богатый человек должен помнить, что он лишь управляющий того, что ему дал господин. Господин — это Господь Бог. И раз тебе досталось, ты должен этим поделиться, ты должен потратить это наиболее лучшим образом для того, чтобы воля Божия в мире совершилась, - ответил Малофеев.
"Поэтому я тороплюсь тратить те деньги, которые у меня есть. А для того, чтобы стать миллиардером, у тебя на счетах должно скопиться достаточно средств. У меня никогда не скапливался этот самый миллиард", - добавил предприниматель.
Малофеев рассказал, что его средства уходят на обеспечение работы телеканала "Царьград", православной гимназии святителя Василия Великого и на различные исследования Института Царьграда.
"Я трачу вот на это. Ну и плюс, конечно, помощь СВО. Это занимает многое", - отметил он.
На уточняющий вопрос, как сочетаются большие деньги и православие, Малофеев ответил: "никак".
"Большие деньги православный человек должен раздать. Так, как я вам сейчас и рассказал. Ровно как говорит нам Иоанн Златоуст. Поэтому, если деньги появляются у православного человека, он должен их отдать", - объяснил предприниматель.
В качестве примера он привел золотопромышленника и мецената Иннокентия Сибирякова, который потратил свое состояние на благотворительность и строительство храмов и закончил свои дни монахом на Афоне, в построенном на его пожертвования Свято-Андреевским скиту.
"Вот путь православного предпринимателя, если он православный", - убежден Малофеев.
 
БизнесОбществоКонстантин МалофеевForbes
 
 
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