https://1prime.ru/20261002/malofei-873888382.html

Малофеев рассказал, почему не может стать миллиардером

Малофеев рассказал, почему не может стать миллиардером - 02.10.2026, ПРАЙМ

Малофеев рассказал, почему не может стать миллиардером

Предприниматель и глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев рассказал в интервью РИА Новости, что все свои деньги он старается тратить на благие дела, как | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T09:16+0300

2026-10-02T09:16+0300

2026-10-02T09:16+0300

бизнес

общество

константин малофеев

forbes

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873888382.jpg?1790921778

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Предприниматель и глава телеканала "Царьград" Константин Малофеев рассказал в интервью РИА Новости, что все свои деньги он старается тратить на благие дела, как положено православному человеку, поэтому на его счетах никогда не было достаточно средств, чтобы фигурировать в списке Forbes. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев в ходе интервью обратил внимание на то, что имени предпринимателя нет в списке Forbes, и спросил, миллиардер Малофеев или нет. "Я считаю, что быть в списке Forbes стыдно. Потому что Господь нам посылает что-то для того, чтобы мы этим распорядились. Например, Иоанн Златоуст так и говорит, что каждый богатый человек должен помнить, что он лишь управляющий того, что ему дал господин. Господин — это Господь Бог. И раз тебе досталось, ты должен этим поделиться, ты должен потратить это наиболее лучшим образом для того, чтобы воля Божия в мире совершилась, - ответил Малофеев. "Поэтому я тороплюсь тратить те деньги, которые у меня есть. А для того, чтобы стать миллиардером, у тебя на счетах должно скопиться достаточно средств. У меня никогда не скапливался этот самый миллиард", - добавил предприниматель. Малофеев рассказал, что его средства уходят на обеспечение работы телеканала "Царьград", православной гимназии святителя Василия Великого и на различные исследования Института Царьграда. "Я трачу вот на это. Ну и плюс, конечно, помощь СВО. Это занимает многое", - отметил он. На уточняющий вопрос, как сочетаются большие деньги и православие, Малофеев ответил: "никак". "Большие деньги православный человек должен раздать. Так, как я вам сейчас и рассказал. Ровно как говорит нам Иоанн Златоуст. Поэтому, если деньги появляются у православного человека, он должен их отдать", - объяснил предприниматель. В качестве примера он привел золотопромышленника и мецената Иннокентия Сибирякова, который потратил свое состояние на благотворительность и строительство храмов и закончил свои дни монахом на Афоне, в построенном на его пожертвования Свято-Андреевским скиту. "Вот путь православного предпринимателя, если он православный", - убежден Малофеев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , константин малофеев, forbes