https://1prime.ru/20261002/matvienko-873896604.html
Матвиенко назвала приоритеты Совета Федерации на новый бюджетный цикл
Матвиенко назвала приоритеты Совета Федерации на новый бюджетный цикл - 02.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко назвала приоритеты Совета Федерации на новый бюджетный цикл
Обеспечение обороноспособности страны, поддержка участников специальной военной операции, детское здравоохранение и модернизация социальной инфраструктуры вошли | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T11:50+0300
2026-10-02T11:50+0300
2026-10-02T11:50+0300
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валентина матвиенко
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Обеспечение обороноспособности страны, поддержка участников специальной военной операции, детское здравоохранение и модернизация социальной инфраструктуры вошли в приоритеты Совета Федерации на новый бюджетный цикл, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко на открытии осенней сессии.
"В приоритетах на настоящий бюджетный цикл: обеспечение обороноспособности нашей страны, поддержка участников СВО, это и детское здравоохранение, модернизация социальной инфраструктуры, обеспечение сбалансированности региональных бюджетов с учетом адресных мер поддержки и "умной" долговой политики", - сказала она.
По словам Матвиенко, эти направления отражены в предложениях Совфеда к концепции федерального бюджета.
"Будет продолжена работа по совершенствованию законодательства о контрактной системе (как его называют в народе "пресловутый 44-й закон"). Принято решение о создании в Совете Федерации соответствующей рабочей группы. Уже есть наработки для очередного пакета мер", - продолжила спикер.
Она добавила, что сенаторы также рассчитывают рассмотреть подготовленные ими законопроекты о стимулировании семейного предпринимательства, развитии фондового рынка и регулировании особых экономических зон.
Матвиенко 5 октября проведет парламентские слушания по проекту бюджета РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством в Госдуму на этой неделе, сообщает сайт Совфеда.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации, госдума
РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Совет Федерации, Госдума
Матвиенко назвала приоритеты Совета Федерации на новый бюджетный цикл
Матвиенко: обеспечение обороноспособности, поддержка участников СВО вошли в приоритеты СФ
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Обеспечение обороноспособности страны, поддержка участников специальной военной операции, детское здравоохранение и модернизация социальной инфраструктуры вошли в приоритеты Совета Федерации на новый бюджетный цикл, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко на открытии осенней сессии.
"В приоритетах на настоящий бюджетный цикл: обеспечение обороноспособности нашей страны, поддержка участников СВО, это и детское здравоохранение, модернизация социальной инфраструктуры, обеспечение сбалансированности региональных бюджетов с учетом адресных мер поддержки и "умной" долговой политики", - сказала она.
По словам Матвиенко, эти направления отражены в предложениях Совфеда к концепции федерального бюджета.
"Будет продолжена работа по совершенствованию законодательства о контрактной системе (как его называют в народе "пресловутый 44-й закон"). Принято решение о создании в Совете Федерации соответствующей рабочей группы. Уже есть наработки для очередного пакета мер", - продолжила спикер.
Она добавила, что сенаторы также рассчитывают рассмотреть подготовленные ими законопроекты о стимулировании семейного предпринимательства, развитии фондового рынка и регулировании особых экономических зон.
Матвиенко 5 октября проведет парламентские слушания по проекту бюджета РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, внесенный правительством в Госдуму на этой неделе, сообщает сайт Совфеда.