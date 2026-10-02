https://1prime.ru/20261002/matvienko-873909432.html
Матвиенко призвала правительство следить за ценами на топливо для аграриев
Матвиенко призвала правительство следить за ценами на топливо для аграриев - 02.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко призвала правительство следить за ценами на топливо для аграриев
Правительство РФ плотно занимается вопросом ценообразования на топливо для сельхозпроизводителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:53+0300
2026-10-02T14:53+0300
2026-10-02T14:55+0300
россия
валентина матвиенко
александр новак
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ плотно занимается вопросом ценообразования на топливо для сельхозпроизводителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы просим, конечно, по топливу следить правительство, чтобы не разорить наших хлеборобов и производителей. Я знаю, что занимается правительство (этим вопросом – ред.) очень плотно", - сказала спикер Совфеда на заседании палаты с участием вице-премьера РФ Александра Новака. "Александр Валентинович, обеспеченность и ценовая политика, чтобы не разорили наши сельхозпредприятия", - сказала Матвиенко Новаку.
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россия, валентина матвиенко, александр новак
РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Александр Новак
Матвиенко призвала правительство следить за ценами на топливо для аграриев
Матвиенко: кабмин плотно занимается вопросом цен на топливо для сельхозпроизводителей
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ плотно занимается вопросом ценообразования на топливо для сельхозпроизводителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы просим, конечно, по топливу следить правительство, чтобы не разорить наших хлеборобов и производителей. Я знаю, что занимается правительство (этим вопросом – ред.) очень плотно", - сказала спикер Совфеда на заседании палаты с участием вице-премьера РФ Александра Новака.
"Александр Валентинович, обеспеченность и ценовая политика, чтобы не разорили наши сельхозпредприятия", - сказала Матвиенко Новаку.