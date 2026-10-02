https://1prime.ru/20261002/matvienko-873909432.html

Матвиенко призвала правительство следить за ценами на топливо для аграриев

Матвиенко призвала правительство следить за ценами на топливо для аграриев - 02.10.2026, ПРАЙМ

Матвиенко призвала правительство следить за ценами на топливо для аграриев

Правительство РФ плотно занимается вопросом ценообразования на топливо для сельхозпроизводителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:53+0300

2026-10-02T14:53+0300

2026-10-02T14:55+0300

россия

валентина матвиенко

александр новак

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ плотно занимается вопросом ценообразования на топливо для сельхозпроизводителей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы просим, конечно, по топливу следить правительство, чтобы не разорить наших хлеборобов и производителей. Я знаю, что занимается правительство (этим вопросом – ред.) очень плотно", - сказала спикер Совфеда на заседании палаты с участием вице-премьера РФ Александра Новака. "Александр Валентинович, обеспеченность и ценовая политика, чтобы не разорили наши сельхозпредприятия", - сказала Матвиенко Новаку.

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россия, валентина матвиенко, александр новак