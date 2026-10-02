https://1prime.ru/20261002/matvienko-873916354.html

Матвиенко оценила устойчивость российской экономики

Матвиенко оценила устойчивость российской экономики - 02.10.2026, ПРАЙМ

Матвиенко оценила устойчивость российской экономики

Российская экономика в условиях санкций и мировой нестабильности демонстрирует устойчивость, при этом потенциал ее гораздо больше, чем он пока востребован,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:31+0300

2026-10-02T16:31+0300

2026-10-02T16:31+0300

россия

валентина матвиенко

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873916354.jpg?1790947875

МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Российская экономика в условиях санкций и мировой нестабильности демонстрирует устойчивость, при этом потенциал ее гораздо больше, чем он пока востребован, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы все понимаем, что Россия - это часть мировой экономики. И учитывая ту турбулентность, которая происходит в мире, то, как лихорадит мировую экономику, все эти выдуманные ограничения, санкции не только против нашей страны, безусловно, влияют и на Россию", - сказала политик на заседании Совфеда с участием вице-премьера РФ Александра Новака. "Мы видим, что наша экономика при чрезвычайно сложных проблемах демонстрирует свою устойчивость. Но потенциал ее гораздо больше, чем пока он востребован", - указала она. Спикер СФ напомнила, что российское правительство принимает серьезные меры. "Мы еще раз убедились, что, несмотря на все негативные условия, которые есть, ситуация стабильная, ситуация надежная", - добавила она. По мнению Матвиенко, задача правительства - принять такие дополнительные антикризисные меры, чтобы "весь потенциал возможный включить". Парламентарий обратила внимание на ситуацию с экономикой в других странах. "Посмотрите, что творится в большом количестве государств, в том числе с крупными экономиками. Рецессия, деиндустриализация, государственный долг у ряда стран, он уже превышает валовый внутренний продукт и действительно тяжелейшая финансовая ситуация", - отметила Матвиенко. "Смотрите, какие протестные акции, потому что начали урезать социальные обязательства перед гражданами, начали сокращать финансирование образования, здравоохранения. И понятна реакция людей, в том числе которая проявляется на выборах", - отметила она. При этом, по мнению сенатора, РФ "не надо говорить, что у нас все идеально хорошо". "Но главное, что у нас сохраняется макроэкономическая, макрофинансовая стабильность. Это уже придает дополнительной уверенности бизнесу, что можно инвестировать, можно вкладывать. Без инвестиций не будет развития. Не только государственных, но, конечно, частных", - подчеркнула Матвиенко. По ее мнению, надо подумать, "какие еще дополнительные условия создать и для крупного, и не крупного бизнеса, чтобы у них была заинтересованность, мотивация вкладывать инвестиции в новые проекты, в новую экономику, в новые технологии, в искусственный интеллект".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, валентина матвиенко, александр новак