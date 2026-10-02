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Матвиенко оценила устойчивость российской экономики - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Матвиенко оценила устойчивость российской экономики
Матвиенко оценила устойчивость российской экономики - 02.10.2026, ПРАЙМ
Матвиенко оценила устойчивость российской экономики
Российская экономика в условиях санкций и мировой нестабильности демонстрирует устойчивость, при этом потенциал ее гораздо больше, чем он пока востребован,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:31+0300
2026-10-02T16:31+0300
россия
валентина матвиенко
александр новак
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Российская экономика в условиях санкций и мировой нестабильности демонстрирует устойчивость, при этом потенциал ее гораздо больше, чем он пока востребован, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Мы все понимаем, что Россия - это часть мировой экономики. И учитывая ту турбулентность, которая происходит в мире, то, как лихорадит мировую экономику, все эти выдуманные ограничения, санкции не только против нашей страны, безусловно, влияют и на Россию", - сказала политик на заседании Совфеда с участием вице-премьера РФ Александра Новака. "Мы видим, что наша экономика при чрезвычайно сложных проблемах демонстрирует свою устойчивость. Но потенциал ее гораздо больше, чем пока он востребован", - указала она. Спикер СФ напомнила, что российское правительство принимает серьезные меры. "Мы еще раз убедились, что, несмотря на все негативные условия, которые есть, ситуация стабильная, ситуация надежная", - добавила она. По мнению Матвиенко, задача правительства - принять такие дополнительные антикризисные меры, чтобы "весь потенциал возможный включить". Парламентарий обратила внимание на ситуацию с экономикой в других странах. "Посмотрите, что творится в большом количестве государств, в том числе с крупными экономиками. Рецессия, деиндустриализация, государственный долг у ряда стран, он уже превышает валовый внутренний продукт и действительно тяжелейшая финансовая ситуация", - отметила Матвиенко. "Смотрите, какие протестные акции, потому что начали урезать социальные обязательства перед гражданами, начали сокращать финансирование образования, здравоохранения. И понятна реакция людей, в том числе которая проявляется на выборах", - отметила она. При этом, по мнению сенатора, РФ "не надо говорить, что у нас все идеально хорошо". "Но главное, что у нас сохраняется макроэкономическая, макрофинансовая стабильность. Это уже придает дополнительной уверенности бизнесу, что можно инвестировать, можно вкладывать. Без инвестиций не будет развития. Не только государственных, но, конечно, частных", - подчеркнула Матвиенко. По ее мнению, надо подумать, "какие еще дополнительные условия создать и для крупного, и не крупного бизнеса, чтобы у них была заинтересованность, мотивация вкладывать инвестиции в новые проекты, в новую экономику, в новые технологии, в искусственный интеллект".
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россия, валентина матвиенко, александр новак
РОССИЯ, Валентина Матвиенко, Александр Новак
16:31 02.10.2026
 
Матвиенко оценила устойчивость российской экономики

Матвиенко: российская экономика демонстрирует устойчивость в условиях санкций

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Российская экономика в условиях санкций и мировой нестабильности демонстрирует устойчивость, при этом потенциал ее гораздо больше, чем он пока востребован, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы все понимаем, что Россия - это часть мировой экономики. И учитывая ту турбулентность, которая происходит в мире, то, как лихорадит мировую экономику, все эти выдуманные ограничения, санкции не только против нашей страны, безусловно, влияют и на Россию", - сказала политик на заседании Совфеда с участием вице-премьера РФ Александра Новака.
"Мы видим, что наша экономика при чрезвычайно сложных проблемах демонстрирует свою устойчивость. Но потенциал ее гораздо больше, чем пока он востребован", - указала она.
Спикер СФ напомнила, что российское правительство принимает серьезные меры.
"Мы еще раз убедились, что, несмотря на все негативные условия, которые есть, ситуация стабильная, ситуация надежная", - добавила она.
По мнению Матвиенко, задача правительства - принять такие дополнительные антикризисные меры, чтобы "весь потенциал возможный включить".
Парламентарий обратила внимание на ситуацию с экономикой в других странах.
"Посмотрите, что творится в большом количестве государств, в том числе с крупными экономиками. Рецессия, деиндустриализация, государственный долг у ряда стран, он уже превышает валовый внутренний продукт и действительно тяжелейшая финансовая ситуация", - отметила Матвиенко.
"Смотрите, какие протестные акции, потому что начали урезать социальные обязательства перед гражданами, начали сокращать финансирование образования, здравоохранения. И понятна реакция людей, в том числе которая проявляется на выборах", - отметила она.
При этом, по мнению сенатора, РФ "не надо говорить, что у нас все идеально хорошо".
"Но главное, что у нас сохраняется макроэкономическая, макрофинансовая стабильность. Это уже придает дополнительной уверенности бизнесу, что можно инвестировать, можно вкладывать. Без инвестиций не будет развития. Не только государственных, но, конечно, частных", - подчеркнула Матвиенко.
По ее мнению, надо подумать, "какие еще дополнительные условия создать и для крупного, и не крупного бизнеса, чтобы у них была заинтересованность, мотивация вкладывать инвестиции в новые проекты, в новую экономику, в новые технологии, в искусственный интеллект".
 
РОССИЯВалентина МатвиенкоАлександр Новак
 
 
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