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Медведев сформирует комиссию по реализации Народной программы ЕР

Медведев сформирует комиссию по реализации Народной программы ЕР - 02.10.2026, ПРАЙМ

Медведев сформирует комиссию по реализации Народной программы ЕР

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ближайшее время сформирует комиссию по реализации Народной программы партии, с которой она шла на выборы в... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T20:18+0300

2026-10-02T20:18+0300

2026-10-02T20:18+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ближайшее время сформирует комиссию по реализации Народной программы партии, с которой она шла на выборы в Госдуму девятого созыва, рассказал РИА Новости заместитель руководителя фракции "Единая Россия" (ЕР) в палате парламента Андрей Исаев. "Председатель партии формирует - я думаю, что в ближайшее время будет сформирована - партийная комиссия, которую он лично возглавляет, по реализации Народной программы", - сказал Исаев. Депутат добавил, что эта комиссия предварительно обсуждает проект федерального бюджета с правительством и перед первым, и перед вторым чтением в Госдуме. По мнению Исаева, федеральный бюджет может стать одним из шагов к выполнению Народной программы. "Мы смотрим, в том числе, по конкретным объектам, но уже сейчас можем сказать, что по вопросам, связанным с такими темами, как достойная работа, благополучие семьи, повышение народонаселения, создание сильной экономики, мы видим, что определенные решения заложены", - подчеркнул политик. Депутат отметил, что знакомство с бюджетом пока еще только началось. "Нам предстоит серьезный разговор с правительством по каждому из направлений Народной программы", - сказал Исаев. Выборы в Госдуму девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17. Также места в Госдуме по результатам выборов в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии "Родина". Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, финансы, дмитрий медведев, единая россия, госдума, кпрф