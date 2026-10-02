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Медведев сформирует комиссию по реализации Народной программы ЕР - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Медведев сформирует комиссию по реализации Народной программы ЕР
Медведев сформирует комиссию по реализации Народной программы ЕР - 02.10.2026, ПРАЙМ
Медведев сформирует комиссию по реализации Народной программы ЕР
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ближайшее время сформирует комиссию по реализации Народной программы партии, с которой она шла на выборы в... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T20:18+0300
2026-10-02T20:18+0300
россия
финансы
дмитрий медведев
единая россия
госдума
кпрф
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ближайшее время сформирует комиссию по реализации Народной программы партии, с которой она шла на выборы в Госдуму девятого созыва, рассказал РИА Новости заместитель руководителя фракции "Единая Россия" (ЕР) в палате парламента Андрей Исаев. "Председатель партии формирует - я думаю, что в ближайшее время будет сформирована - партийная комиссия, которую он лично возглавляет, по реализации Народной программы", - сказал Исаев. Депутат добавил, что эта комиссия предварительно обсуждает проект федерального бюджета с правительством и перед первым, и перед вторым чтением в Госдуме. По мнению Исаева, федеральный бюджет может стать одним из шагов к выполнению Народной программы. "Мы смотрим, в том числе, по конкретным объектам, но уже сейчас можем сказать, что по вопросам, связанным с такими темами, как достойная работа, благополучие семьи, повышение народонаселения, создание сильной экономики, мы видим, что определенные решения заложены", - подчеркнул политик. Депутат отметил, что знакомство с бюджетом пока еще только началось. "Нам предстоит серьезный разговор с правительством по каждому из направлений Народной программы", - сказал Исаев. Выборы в Госдуму девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17. Также места в Госдуме по результатам выборов в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии "Родина". Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы.
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россия, финансы, дмитрий медведев, единая россия, госдума, кпрф
РОССИЯ, Финансы, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума, КПРФ
20:18 02.10.2026
 
Медведев сформирует комиссию по реализации Народной программы ЕР

Медведев в ближайшее время сформирует комиссию по реализации Народной программы ЕР

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ближайшее время сформирует комиссию по реализации Народной программы партии, с которой она шла на выборы в Госдуму девятого созыва, рассказал РИА Новости заместитель руководителя фракции "Единая Россия" (ЕР) в палате парламента Андрей Исаев.
"Председатель партии формирует - я думаю, что в ближайшее время будет сформирована - партийная комиссия, которую он лично возглавляет, по реализации Народной программы", - сказал Исаев.
Депутат добавил, что эта комиссия предварительно обсуждает проект федерального бюджета с правительством и перед первым, и перед вторым чтением в Госдуме. По мнению Исаева, федеральный бюджет может стать одним из шагов к выполнению Народной программы.
"Мы смотрим, в том числе, по конкретным объектам, но уже сейчас можем сказать, что по вопросам, связанным с такими темами, как достойная работа, благополучие семьи, повышение народонаселения, создание сильной экономики, мы видим, что определенные решения заложены", - подчеркнул политик.
Депутат отметил, что знакомство с бюджетом пока еще только началось.
"Нам предстоит серьезный разговор с правительством по каждому из направлений Народной программы", - сказал Исаев.
Выборы в Госдуму девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября. По итогам голосования в федеральном округе пятипроцентный барьер преодолели пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди" и "Справедливая Россия". "Единая Россия" получила 349 мандатов, КПРФ - 37, ЛДПР - 23, "Новые люди" - 19, "Справедливая Россия" - 17. Также места в Госдуме по результатам выборов в одномандатных округах получили четыре самовыдвиженца и представитель партии "Родина".
Правительство в среду внесло в Госдуму проект бюджета на 2027-2029 годы.
 
РОССИЯФинансыДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдумаКПРФ
 
 
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