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METRO закроет все магазины в Казахстане до конца марта 2027 года
METRO закроет все магазины в Казахстане до конца марта 2027 года - 02.10.2026, ПРАЙМ
METRO закроет все магазины в Казахстане до конца марта 2027 года
Международная сеть METRO прекратит деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года, поэтапно закрыв все шесть магазинов и службу доставки, сообщили в пятницу | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:57+0300
2026-10-02T13:57+0300
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бизнес
казахстан
германия
астана
metro
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АЛМА-АТА, 2 окт - ПРАЙМ. Международная сеть METRO прекратит деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года, поэтапно закрыв все шесть магазинов и службу доставки, сообщили в пятницу в казахстанском офисе компании. "METRO AG приняла решение прекратить свою деятельность в республике Казахстан до конца марта 2027 года. В связи с этим все 6 магазинов METRO Казахстан и деятельность по службе доставки будут закрыты поэтапно", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение принято по итогам оценки долгосрочных перспектив бизнеса METRO в Казахстане, проведенной в последние месяцы. Несмотря на значительные усилия местной команды по совершенствованию предложения для клиентов и адаптации оптовой деятельности к особенностям местного рынка, компания продолжала сталкиваться с трудностями в дальнейшем развитии. По словам генерального директора "METRO Казахстан" Месута Догукана, которые приводятся в сообщении, закрытие сети в республике стало исключительно сложным моментом для коллектива. Он отметил, что компания намерена провести переходный период ответственно, с соблюдением трудового законодательства и учетом интересов 650 сотрудников, клиентов и партнеров. METRO - международная оптовая сеть, специализирующаяся на продаже продуктов питания и товаров для бизнеса, в том числе ресторанов, отелей и предприятий общественного питания. Штаб-квартира METRO AG расположена в Дюссельдорфе, Германия. Компания работает более чем в 30 странах, обслуживает около 15 миллионов клиентов и насчитывает порядка 84 тысяч сотрудников по всему миру. В 2024-2025 финансовом году продажи сети составили 32,4 миллиарда евро. В Казахстане METRO работает с октября 2009 года. За 17 лет компания открыла шесть магазинов в Астане, Алма-Ате, Караганде, Павлодаре, Шымкенте и Усть-Каменогорске, а также расширила деятельность за счет службы доставки.
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бизнес, казахстан, германия, астана, metro
Бизнес, КАЗАХСТАН, ГЕРМАНИЯ, Астана, Metro
METRO закроет все магазины в Казахстане до конца марта 2027 года
Международная сеть METRO прекратит деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года
АЛМА-АТА, 2 окт - ПРАЙМ. Международная сеть METRO прекратит деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года, поэтапно закрыв все шесть магазинов и службу доставки, сообщили в пятницу в казахстанском офисе компании.
"METRO AG приняла решение прекратить свою деятельность в республике Казахстан до конца марта 2027 года. В связи с этим все 6 магазинов METRO Казахстан и деятельность по службе доставки будут закрыты поэтапно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение принято по итогам оценки долгосрочных перспектив бизнеса METRO в Казахстане, проведенной в последние месяцы. Несмотря на значительные усилия местной команды по совершенствованию предложения для клиентов и адаптации оптовой деятельности к особенностям местного рынка, компания продолжала сталкиваться с трудностями в дальнейшем развитии.
По словам генерального директора "METRO Казахстан" Месута Догукана, которые приводятся в сообщении, закрытие сети в республике стало исключительно сложным моментом для коллектива. Он отметил, что компания намерена провести переходный период ответственно, с соблюдением трудового законодательства и учетом интересов 650 сотрудников, клиентов и партнеров.
METRO - международная оптовая сеть, специализирующаяся на продаже продуктов питания и товаров для бизнеса, в том числе ресторанов, отелей и предприятий общественного питания. Штаб-квартира METRO AG расположена в Дюссельдорфе, Германия. Компания работает более чем в 30 странах, обслуживает около 15 миллионов клиентов и насчитывает порядка 84 тысяч сотрудников по всему миру. В 2024-2025 финансовом году продажи сети составили 32,4 миллиарда евро.
В Казахстане METRO работает с октября 2009 года. За 17 лет компания открыла шесть магазинов в Астане, Алма-Ате, Караганде, Павлодаре, Шымкенте и Усть-Каменогорске, а также расширила деятельность за счет службы доставки.