https://1prime.ru/20261002/metro-873904563.html

METRO закроет все магазины в Казахстане до конца марта 2027 года

METRO закроет все магазины в Казахстане до конца марта 2027 года - 02.10.2026, ПРАЙМ

METRO закроет все магазины в Казахстане до конца марта 2027 года

Международная сеть METRO прекратит деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года, поэтапно закрыв все шесть магазинов и службу доставки, сообщили в пятницу | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:57+0300

2026-10-02T13:57+0300

2026-10-02T14:04+0300

бизнес

казахстан

германия

астана

metro

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873904563.jpg?1790939071

АЛМА-АТА, 2 окт - ПРАЙМ. Международная сеть METRO прекратит деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года, поэтапно закрыв все шесть магазинов и службу доставки, сообщили в пятницу в казахстанском офисе компании. "METRO AG приняла решение прекратить свою деятельность в республике Казахстан до конца марта 2027 года. В связи с этим все 6 магазинов METRO Казахстан и деятельность по службе доставки будут закрыты поэтапно", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение принято по итогам оценки долгосрочных перспектив бизнеса METRO в Казахстане, проведенной в последние месяцы. Несмотря на значительные усилия местной команды по совершенствованию предложения для клиентов и адаптации оптовой деятельности к особенностям местного рынка, компания продолжала сталкиваться с трудностями в дальнейшем развитии. По словам генерального директора "METRO Казахстан" Месута Догукана, которые приводятся в сообщении, закрытие сети в республике стало исключительно сложным моментом для коллектива. Он отметил, что компания намерена провести переходный период ответственно, с соблюдением трудового законодательства и учетом интересов 650 сотрудников, клиентов и партнеров. METRO - международная оптовая сеть, специализирующаяся на продаже продуктов питания и товаров для бизнеса, в том числе ресторанов, отелей и предприятий общественного питания. Штаб-квартира METRO AG расположена в Дюссельдорфе, Германия. Компания работает более чем в 30 странах, обслуживает около 15 миллионов клиентов и насчитывает порядка 84 тысяч сотрудников по всему миру. В 2024-2025 финансовом году продажи сети составили 32,4 миллиарда евро. В Казахстане METRO работает с октября 2009 года. За 17 лет компания открыла шесть магазинов в Астане, Алма-Ате, Караганде, Павлодаре, Шымкенте и Усть-Каменогорске, а также расширила деятельность за счет службы доставки.

казахстан

германия

астана

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, казахстан, германия, астана, metro