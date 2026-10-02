Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
METRO закроет все магазины в Казахстане до конца марта 2027 года - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/metro-873904563.html
METRO закроет все магазины в Казахстане до конца марта 2027 года
METRO закроет все магазины в Казахстане до конца марта 2027 года - 02.10.2026, ПРАЙМ
METRO закроет все магазины в Казахстане до конца марта 2027 года
Международная сеть METRO прекратит деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года, поэтапно закрыв все шесть магазинов и службу доставки, сообщили в пятницу | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:57+0300
2026-10-02T14:04+0300
бизнес
казахстан
германия
астана
metro
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873904563.jpg?1790939071
АЛМА-АТА, 2 окт - ПРАЙМ. Международная сеть METRO прекратит деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года, поэтапно закрыв все шесть магазинов и службу доставки, сообщили в пятницу в казахстанском офисе компании. "METRO AG приняла решение прекратить свою деятельность в республике Казахстан до конца марта 2027 года. В связи с этим все 6 магазинов METRO Казахстан и деятельность по службе доставки будут закрыты поэтапно", - говорится в сообщении. Уточняется, что решение принято по итогам оценки долгосрочных перспектив бизнеса METRO в Казахстане, проведенной в последние месяцы. Несмотря на значительные усилия местной команды по совершенствованию предложения для клиентов и адаптации оптовой деятельности к особенностям местного рынка, компания продолжала сталкиваться с трудностями в дальнейшем развитии. По словам генерального директора "METRO Казахстан" Месута Догукана, которые приводятся в сообщении, закрытие сети в республике стало исключительно сложным моментом для коллектива. Он отметил, что компания намерена провести переходный период ответственно, с соблюдением трудового законодательства и учетом интересов 650 сотрудников, клиентов и партнеров. METRO - международная оптовая сеть, специализирующаяся на продаже продуктов питания и товаров для бизнеса, в том числе ресторанов, отелей и предприятий общественного питания. Штаб-квартира METRO AG расположена в Дюссельдорфе, Германия. Компания работает более чем в 30 странах, обслуживает около 15 миллионов клиентов и насчитывает порядка 84 тысяч сотрудников по всему миру. В 2024-2025 финансовом году продажи сети составили 32,4 миллиарда евро. В Казахстане METRO работает с октября 2009 года. За 17 лет компания открыла шесть магазинов в Астане, Алма-Ате, Караганде, Павлодаре, Шымкенте и Усть-Каменогорске, а также расширила деятельность за счет службы доставки.
казахстан
германия
астана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, казахстан, германия, астана, metro
Бизнес, КАЗАХСТАН, ГЕРМАНИЯ, Астана, Metro
13:57 02.10.2026 (обновлено: 14:04 02.10.2026)
 
METRO закроет все магазины в Казахстане до конца марта 2027 года

Международная сеть METRO прекратит деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 2 окт - ПРАЙМ. Международная сеть METRO прекратит деятельность в Казахстане до конца марта 2027 года, поэтапно закрыв все шесть магазинов и службу доставки, сообщили в пятницу в казахстанском офисе компании.
"METRO AG приняла решение прекратить свою деятельность в республике Казахстан до конца марта 2027 года. В связи с этим все 6 магазинов METRO Казахстан и деятельность по службе доставки будут закрыты поэтапно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение принято по итогам оценки долгосрочных перспектив бизнеса METRO в Казахстане, проведенной в последние месяцы. Несмотря на значительные усилия местной команды по совершенствованию предложения для клиентов и адаптации оптовой деятельности к особенностям местного рынка, компания продолжала сталкиваться с трудностями в дальнейшем развитии.
По словам генерального директора "METRO Казахстан" Месута Догукана, которые приводятся в сообщении, закрытие сети в республике стало исключительно сложным моментом для коллектива. Он отметил, что компания намерена провести переходный период ответственно, с соблюдением трудового законодательства и учетом интересов 650 сотрудников, клиентов и партнеров.
METRO - международная оптовая сеть, специализирующаяся на продаже продуктов питания и товаров для бизнеса, в том числе ресторанов, отелей и предприятий общественного питания. Штаб-квартира METRO AG расположена в Дюссельдорфе, Германия. Компания работает более чем в 30 странах, обслуживает около 15 миллионов клиентов и насчитывает порядка 84 тысяч сотрудников по всему миру. В 2024-2025 финансовом году продажи сети составили 32,4 миллиарда евро.
В Казахстане METRO работает с октября 2009 года. За 17 лет компания открыла шесть магазинов в Астане, Алма-Ате, Караганде, Павлодаре, Шымкенте и Усть-Каменогорске, а также расширила деятельность за счет службы доставки.
 
БизнесКАЗАХСТАНГЕРМАНИЯАстанаMetro
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала