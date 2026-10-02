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"Метровагонмаш" выплатит московскому метро три миллиона рублей

"Метровагонмаш" выплатит московскому метро три миллиона рублей - 02.10.2026, ПРАЙМ

"Метровагонмаш" выплатит московскому метро три миллиона рублей

Мытищинский завод "Метровагонмаш" в деле по иску московского метрополитена о взыскании около 391 миллиона рублей неустойки выплатит истцу по мировому соглашению | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:49+0300

2026-10-02T14:49+0300

2026-10-02T14:53+0300

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Мытищинский завод "Метровагонмаш" в деле по иску московского метрополитена о взыскании около 391 миллиона рублей неустойки выплатит истцу по мировому соглашению лишь около 3 миллионов, говорится в материалах арбитражного суда Москвы, с которыми ознакомилось РИА Новости. Завод не только поставляет вагоны для метро, но и по нескольким договорам с метрополитеном осуществляет техобслуживание и ремонт составов. Стороны заключили мировое соглашение, "принимая во внимание сложившиеся длительные партнерские отношения между сторонами, а также необходимость сбалансированного учета взаимных интересов в целях развития и укрепления хозяйственных связей на взаимовыгодной основе и в долгосрочной перспективе". Ранее этот же суд утвердил мировую в деле по иску метро к "Метровагонмашу" почти на 5 миллиардов рублей. Там взыскивалась неустойка за ненадлежащее "культурное состояние" вагонов, и стороны договорились, что ответчик выплатит истцу чуть более 35 миллионов рублей. Завод "Метровагонмаш" – крупнейший производитель вагонов метро в России и СНГ. Сейчас входит в состав "Трансмашхолдинга" (ТМХ) – крупнейшего в России разработчика и производителя подвижного состава для железных дорог и городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, снг, трансмашхолдинг