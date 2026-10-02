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Минэнерго изучает необходимость введения импортного демпфера на авиакеросин

Минэнерго изучает необходимость введения импортного демпфера на авиакеросин - 02.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго изучает необходимость введения импортного демпфера на авиакеросин

Минэнерго РФ анализирует необходимость введения импортного демпфера на авиакеросин, рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:14+0300

2026-10-02T15:14+0300

2026-10-02T15:14+0300

бизнес

россия

александр новак

минфин

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ анализирует необходимость введения импортного демпфера на авиакеросин, рассказал журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Этот вопрос Минэнерго рассматривает сейчас... У нас действует демпфер не для производителей, а при поставках "в крыло". Этот механизм, на наш взгляд, абсолютно рабочий. Но надо еще раз проанализировать, мы ждем предложений, если какие-то будут со стороны Минэнерго, Минфина", - ответил он на вопрос, планируется ли вводить импортный демпфер на авиакеросин. При этом, по его словам, рынок авиатоплива в стране сбалансирован. В августе правительство Минэнерго сообщало, что выпуск и потребление авиакеросина в России находятся в балансе.

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бизнес, россия, александр новак, минфин