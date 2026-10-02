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Минэнерго подготовило проект по конкурсам на строительство ГЭС и ГАЭС

Минэнерго подготовило проект по конкурсам на строительство ГЭС и ГАЭС - 02.10.2026, ПРАЙМ

Минэнерго подготовило проект по конкурсам на строительство ГЭС и ГАЭС

Минэнерго РФ подготовило проект постановления для проведения конкурсов на строительство ГЭС и ГАЭС и заключения договоров предоставления мощности (ДПМ),... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:18+0300

2026-10-02T19:18+0300

2026-10-02T20:30+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минэнерго РФ подготовило проект постановления для проведения конкурсов на строительство ГЭС и ГАЭС и заключения договоров предоставления мощности (ДПМ), обеспечивающих возвратность инвестиций, следует из проекта документа и пояснительной записки к нему."Проект постановления предполагает определение порядка привлечения и возврата инвестиций в сооружение новых ГЭС и ГАЭС в рамках механизма договоров купли-продажи (поставки) мощности, заключаемых в отношении генерирующих объектов, включенных в перечень гидроэлектростанций, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка, утвержденный правительством РФ", - говорится в пояснительной записке."Такие договоры подлежат заключению с инвестором по итогам конкурсного отбора проектов строительства ГЭС и ГАЭС, проводимого в отношении каждой конкретной площадки размещения ГЭС из числа учтенных в актуальной генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики по критерию минимальной одноставочной цены на электрическую энергию и мощность с закреплением в решении правительства РФ заявленных инвесторами технических и экономических параметров проекта", - сказано в материалах.Согласно проекту постановления, предполагается, что построенные в рамках конкурса ГЭС и ГАЭС будут введены в эксплуатацию после 1 января 2030 года.Как говорил в сентябре первый заместитель генерального директора "Русгидро" Роман Бердников, компания рассчитывает, что решение о введении ДПМ для ГЭС будет принято до конца года. Этот механизм был поддержан на совещаниях у вице-премьера РФ Александра Новака и с Советом безопасности, отмечал он."Русгидро" представило на своем стенде на ВЭФ макет Нижне-Зейской ГЭС. Также компания провела ряд предпроектных работ для Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, в том числе оценку воздействия на окружающую среду, говорил Бердников. По его словам, это более дешевый проект, чем Нижне-Зейская ГЭС, так как там уже частично построено гидротехническое сооружение. А запуск механизма ДПМ для ГЭС позволил бы достроить станцию.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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