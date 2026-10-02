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Минфин выплатил сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Минфин выплатил сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях
Минфин выплатил сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях - 02.10.2026, ПРАЙМ
Минфин выплатил сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях
Минфин России 1 октября выплатил своим сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях – их получили работники министерства, которые изъявили такое желание и... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T17:16+0300
2026-10-02T17:19+0300
финансы
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минфин рф
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минфин России 1 октября выплатил своим сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях – их получили работники министерства, которые изъявили такое желание и открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России, сообщает министерство. "1 октября 2026 года ряд сотрудников Минфина России впервые получили заработную плату в цифровых рублях. Для перечисления бюджетных платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России", – говорится в сообщении. "Возможность перевода зарплаты в цифровые рубли доступна для всех граждан России и происходит по желанию человека", – подчеркнули в министерстве. В России с 1 сентября началось широкое использование цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные торговые компании открыли клиентам свою инфраструктуру для проведения переводов и платежей в цифровых рублях. Первые расчеты цифровыми рублями при расходах федерального бюджета Минфин России и Федеральное казначейство провели еще в прошлом году. В рамках пилота были выплачены зарплаты и стипендии, проведены некоторые расчеты по госконтрактам. Общий объем таких операций в 2025 году, по данным Минфина, составил почти 16 миллионов рублей. С января 2026 года расходы федерального бюджета в цифровых рублях не ограничены определенным перечнем. Цифровыми рублями могут свободно рассчитываться федеральные казенные, бюджетные и автономные учреждения. Принимать оплату услуг в цифровых рублях могут федеральные бюджетные и автономные учреждения. Также в цифровых рублях можно оплачивать платежи в бюджет.
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финансы, банки, минфин, минфин рф, банк россии
Финансы, Банки, Минфин, Минфин РФ, Банк России
17:16 02.10.2026 (обновлено: 17:19 02.10.2026)
 
Минфин выплатил сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях

Минфин 1 октября выплатил своим сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минфин России 1 октября выплатил своим сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях – их получили работники министерства, которые изъявили такое желание и открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России, сообщает министерство.
"1 октября 2026 года ряд сотрудников Минфина России впервые получили заработную плату в цифровых рублях. Для перечисления бюджетных платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России", – говорится в сообщении.
"Возможность перевода зарплаты в цифровые рубли доступна для всех граждан России и происходит по желанию человека", – подчеркнули в министерстве.
В России с 1 сентября началось широкое использование цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные торговые компании открыли клиентам свою инфраструктуру для проведения переводов и платежей в цифровых рублях.
Первые расчеты цифровыми рублями при расходах федерального бюджета Минфин России и Федеральное казначейство провели еще в прошлом году. В рамках пилота были выплачены зарплаты и стипендии, проведены некоторые расчеты по госконтрактам. Общий объем таких операций в 2025 году, по данным Минфина, составил почти 16 миллионов рублей.
С января 2026 года расходы федерального бюджета в цифровых рублях не ограничены определенным перечнем. Цифровыми рублями могут свободно рассчитываться федеральные казенные, бюджетные и автономные учреждения.
Принимать оплату услуг в цифровых рублях могут федеральные бюджетные и автономные учреждения. Также в цифровых рублях можно оплачивать платежи в бюджет.
 
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