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Минприроды оценило запасы углеводородов на арктическом шельфе

Минприроды оценило запасы углеводородов на арктическом шельфе - 02.10.2026, ПРАЙМ

Минприроды оценило запасы углеводородов на арктическом шельфе

Ресурсы углеводородного сырья на арктическом шельфе страны оцениваются в 104 миллиарда тонн условного топлива, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:00+0300

2026-10-02T14:00+0300

2026-10-02T14:00+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Ресурсы углеводородного сырья на арктическом шельфе страны оцениваются в 104 миллиарда тонн условного топлива, сообщила пресс-служба Минприроды РФ. "Ресурсы только углеводородного сырья (на шельфе - ред.) составляют порядка 117 миллиардов тонн условного топлива, а на арктическом шельфе – 104 миллиарда", - сказано в сообщении. При этом общая добыча на континентальном шельфе страны за 55 лет составила 351,3 миллиона тонн нефти и 944,8 миллиарда кубических метров газа, что сопоставимо с годовыми добычами углеводородного сырья в материковой России, отметили в министерстве. Добыча нефти на континентальном шельфе в России ожидается по итогам года на уровне 23 миллионов тонн, газа - 53 миллиарда кубометров, в следующем - ожидается сохранение добычи на том же уровне, сообщили ранее в сентябре РИА Новости в Минприроды РФ.

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россия, газ, минприроды