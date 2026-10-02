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К освоению континентального шельфа предложили допустить частные компании - 02.10.2026, ПРАЙМ
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К освоению континентального шельфа предложили допустить частные компании
К освоению континентального шельфа предложили допустить частные компании - 02.10.2026, ПРАЙМ
К освоению континентального шельфа предложили допустить частные компании
Минприроды РФ подготовило законопроект, расширяющий перечень компаний, которые могут получить лицензии на участки недр на континентальном шельфе и в Арктической | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:59+0300
2026-10-02T15:02+0300
россия
минприроды
газпром
роснефть
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минприроды РФ подготовило законопроект, расширяющий перечень компаний, которые могут получить лицензии на участки недр на континентальном шельфе и в Арктической зоне России, а также снимающий ограничение по госдоле минимум в 50% в таких компаниях, следует из пояснительной записки к документу. Сейчас право пользования участками недр на континентальном шельфе предоставляется без проведения аукционов только российским юрлицам с долей госучастия более 50% и имеющим опыт освоения российского шельфа не менее чем 5 лет. Отмечается, что этим критериям в настоящее время соответствуют только две госкомпании - "Газпром" и "Роснефть". Инициированные Минприроды поправки в закон "О недрах" касаются расширения субъектного состава пользователей недр на континентальном шельфе и в Арктической зоне РФ. Так, предлагается разрешить выдавать лицензии на такие участки компаниям, имеющим опыт освоения участков недр континентального шельфа РФ или иностранных государств не менее 5 лет. "Также предлагается исключить ограничения по наличию доли Российской Федерации в уставных капиталах (более чем 50%) и (или) в отношении которых РФ имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, составляющие уставные капиталы юридических лиц", - добавляется в документе. В пояснительной записке отмечается, что снятие ограничений по субъектному составу пользователей в условиях санкционного давления поможет интенсифицировать работы на континентальном шельфе и будет способствовать обеспечению стратегических интересов России.
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россия, минприроды, газпром, роснефть
РОССИЯ, Минприроды, Газпром, Роснефть
14:59 02.10.2026 (обновлено: 15:02 02.10.2026)
 
К освоению континентального шельфа предложили допустить частные компании

Минприроды предложило допустить частные компании к освоению континентального шельфа

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минприроды РФ подготовило законопроект, расширяющий перечень компаний, которые могут получить лицензии на участки недр на континентальном шельфе и в Арктической зоне России, а также снимающий ограничение по госдоле минимум в 50% в таких компаниях, следует из пояснительной записки к документу.
Сейчас право пользования участками недр на континентальном шельфе предоставляется без проведения аукционов только российским юрлицам с долей госучастия более 50% и имеющим опыт освоения российского шельфа не менее чем 5 лет. Отмечается, что этим критериям в настоящее время соответствуют только две госкомпании - "Газпром" и "Роснефть".
Инициированные Минприроды поправки в закон "О недрах" касаются расширения субъектного состава пользователей недр на континентальном шельфе и в Арктической зоне РФ.
Так, предлагается разрешить выдавать лицензии на такие участки компаниям, имеющим опыт освоения участков недр континентального шельфа РФ или иностранных государств не менее 5 лет.
"Также предлагается исключить ограничения по наличию доли Российской Федерации в уставных капиталах (более чем 50%) и (или) в отношении которых РФ имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, составляющие уставные капиталы юридических лиц", - добавляется в документе.
В пояснительной записке отмечается, что снятие ограничений по субъектному составу пользователей в условиях санкционного давления поможет интенсифицировать работы на континентальном шельфе и будет способствовать обеспечению стратегических интересов России.
 
РОССИЯМинприродыГазпромРоснефть
 
 
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