https://1prime.ru/20261002/minprirody-873910060.html

К освоению континентального шельфа предложили допустить частные компании

К освоению континентального шельфа предложили допустить частные компании - 02.10.2026, ПРАЙМ

К освоению континентального шельфа предложили допустить частные компании

Минприроды РФ подготовило законопроект, расширяющий перечень компаний, которые могут получить лицензии на участки недр на континентальном шельфе и в Арктической | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:59+0300

2026-10-02T14:59+0300

2026-10-02T15:02+0300

россия

минприроды

газпром

роснефть

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минприроды РФ подготовило законопроект, расширяющий перечень компаний, которые могут получить лицензии на участки недр на континентальном шельфе и в Арктической зоне России, а также снимающий ограничение по госдоле минимум в 50% в таких компаниях, следует из пояснительной записки к документу. Сейчас право пользования участками недр на континентальном шельфе предоставляется без проведения аукционов только российским юрлицам с долей госучастия более 50% и имеющим опыт освоения российского шельфа не менее чем 5 лет. Отмечается, что этим критериям в настоящее время соответствуют только две госкомпании - "Газпром" и "Роснефть". Инициированные Минприроды поправки в закон "О недрах" касаются расширения субъектного состава пользователей недр на континентальном шельфе и в Арктической зоне РФ. Так, предлагается разрешить выдавать лицензии на такие участки компаниям, имеющим опыт освоения участков недр континентального шельфа РФ или иностранных государств не менее 5 лет. "Также предлагается исключить ограничения по наличию доли Российской Федерации в уставных капиталах (более чем 50%) и (или) в отношении которых РФ имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, составляющие уставные капиталы юридических лиц", - добавляется в документе. В пояснительной записке отмечается, что снятие ограничений по субъектному составу пользователей в условиях санкционного давления поможет интенсифицировать работы на континентальном шельфе и будет способствовать обеспечению стратегических интересов России.

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россия, минприроды, газпром, роснефть