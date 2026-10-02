https://1prime.ru/20261002/minpromtorg-873906633.html

Минпромторг ожидает принятия закона о высокоавтономной технике в 2027 году

Минпромторг ожидает принятия закона о высокоавтономной технике в 2027 году - 02.10.2026, ПРАЙМ

Минпромторг ожидает принятия закона о высокоавтономной технике в 2027 году

Минпромторг России ожидает в следующем году принятия федерального закона, который будет регулировать применение высокоавтономной техники, сообщил глава... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T14:25+0300

2026-10-02T14:25+0300

2026-10-02T14:26+0300

россия

антон алиханов

минпромторг

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает в следующем году принятия федерального закона, который будет регулировать применение высокоавтономной техники, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Министр в пятницу выступает на пленарном заседании Совета Федерации. "В 2027 году ожидаем принятия федерального закона, который будет комплексно регулировать эксплуатацию высокоавтономной техники и использование полученной от нее информации", - сказал он. Алиханов отметил, что это особенно важно в целях кибербезопасности.

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россия, антон алиханов, минпромторг, совет федерации