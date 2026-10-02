https://1prime.ru/20261002/minpromtorg-873906633.html
Минпромторг ожидает принятия закона о высокоавтономной технике в 2027 году
Минпромторг ожидает принятия закона о высокоавтономной технике в 2027 году - 02.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг ожидает принятия закона о высокоавтономной технике в 2027 году
Минпромторг России ожидает в следующем году принятия федерального закона, который будет регулировать применение высокоавтономной техники, сообщил глава... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:25+0300
2026-10-02T14:25+0300
2026-10-02T14:26+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873906633.jpg?1790940370
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает в следующем году принятия федерального закона, который будет регулировать применение высокоавтономной техники, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Министр в пятницу выступает на пленарном заседании Совета Федерации. "В 2027 году ожидаем принятия федерального закона, который будет комплексно регулировать эксплуатацию высокоавтономной техники и использование полученной от нее информации", - сказал он. Алиханов отметил, что это особенно важно в целях кибербезопасности.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон алиханов, минпромторг, совет федерации
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации
МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает в следующем году принятия федерального закона, который будет регулировать применение высокоавтономной техники, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.
Министр в пятницу выступает на пленарном заседании Совета Федерации.
"В 2027 году ожидаем принятия федерального закона, который будет комплексно регулировать эксплуатацию высокоавтономной техники и использование полученной от нее информации", - сказал он.
Алиханов отметил, что это особенно важно в целях кибербезопасности.