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Минпромторг ожидает принятия закона о высокоавтономной технике в 2027 году - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг ожидает принятия закона о высокоавтономной технике в 2027 году
Минпромторг ожидает принятия закона о высокоавтономной технике в 2027 году - 02.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг ожидает принятия закона о высокоавтономной технике в 2027 году
Минпромторг России ожидает в следующем году принятия федерального закона, который будет регулировать применение высокоавтономной техники, сообщил глава... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:25+0300
2026-10-02T14:26+0300
россия
антон алиханов
минпромторг
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает в следующем году принятия федерального закона, который будет регулировать применение высокоавтономной техники, сообщил глава ведомства Антон Алиханов. Министр в пятницу выступает на пленарном заседании Совета Федерации. "В 2027 году ожидаем принятия федерального закона, который будет комплексно регулировать эксплуатацию высокоавтономной техники и использование полученной от нее информации", - сказал он. Алиханов отметил, что это особенно важно в целях кибербезопасности.
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40
россия, антон алиханов, минпромторг, совет федерации
РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Совет Федерации
14:25 02.10.2026 (обновлено: 14:26 02.10.2026)
 

Минпромторг ожидает принятия закона о высокоавтономной технике в 2027 году

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МОСКВА, 2 окт – ПРАЙМ. Минпромторг России ожидает в следующем году принятия федерального закона, который будет регулировать применение высокоавтономной техники, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.
Министр в пятницу выступает на пленарном заседании Совета Федерации.
"В 2027 году ожидаем принятия федерального закона, который будет комплексно регулировать эксплуатацию высокоавтономной техники и использование полученной от нее информации", - сказал он.
Алиханов отметил, что это особенно важно в целях кибербезопасности.
 
РОССИЯАнтон АлихановМинпромторгСовет Федерации
 
 
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