https://1prime.ru/20261002/minpromtorg-873908816.html
Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое
Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое - 02.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое
Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-сентября выросли почти вдвое (+92,6%) и составили почти 98,7 тысячи единиц, сообщил... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:49+0300
2026-10-02T14:49+0300
2026-10-02T14:49+0300
бизнес
россия
промышленность
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873908816.jpg?1790941784
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-сентября выросли почти вдвое (+92,6%) и составили почти 98,7 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Отмечается, что доля электромобилей и гибридов в общем рынке новых автомобилей России за девять месяцев составила 9,2% против 5,1% годом ранее. При этом доля электромобилей и гибридов российского производства в продажах за девять месяцев составила 28,3% против 12,5% за аналогичный период прошлого года. В абсолютном выражении за январь-сентябрь в стране было продано 27,95 тысячи локальных автомобилей на новых источниках энергии.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, промышленность, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Минпромторг
Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое
Минпромторг: продажи новых электромобилей и гибридов в РФ за 9 месяцев выросли на 92,6%
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-сентября выросли почти вдвое (+92,6%) и составили почти 98,7 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
Отмечается, что доля электромобилей и гибридов в общем рынке новых автомобилей России за девять месяцев составила 9,2% против 5,1% годом ранее.
При этом доля электромобилей и гибридов российского производства в продажах за девять месяцев составила 28,3% против 12,5% за аналогичный период прошлого года.
В абсолютном выражении за январь-сентябрь в стране было продано 27,95 тысячи локальных автомобилей на новых источниках энергии.