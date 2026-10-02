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Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое
Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое - 02.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое
Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-сентября выросли почти вдвое (+92,6%) и составили почти 98,7 тысячи единиц, сообщил... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T14:49+0300
2026-10-02T14:49+0300
бизнес
россия
промышленность
минпромторг
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-сентября выросли почти вдвое (+92,6%) и составили почти 98,7 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт"). Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. Отмечается, что доля электромобилей и гибридов в общем рынке новых автомобилей России за девять месяцев составила 9,2% против 5,1% годом ранее. При этом доля электромобилей и гибридов российского производства в продажах за девять месяцев составила 28,3% против 12,5% за аналогичный период прошлого года. В абсолютном выражении за январь-сентябрь в стране было продано 27,95 тысячи локальных автомобилей на новых источниках энергии.
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бизнес, россия, промышленность, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Минпромторг
14:49 02.10.2026
 
Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли почти вдвое

Минпромторг: продажи новых электромобилей и гибридов в РФ за 9 месяцев выросли на 92,6%

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Продажи новых электромобилей и гибридов в России по итогам января-сентября выросли почти вдвое (+92,6%) и составили почти 98,7 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО "Электронный паспорт").
Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств.
Отмечается, что доля электромобилей и гибридов в общем рынке новых автомобилей России за девять месяцев составила 9,2% против 5,1% годом ранее.
При этом доля электромобилей и гибридов российского производства в продажах за девять месяцев составила 28,3% против 12,5% за аналогичный период прошлого года.
В абсолютном выражении за январь-сентябрь в стране было продано 27,95 тысячи локальных автомобилей на новых источниках энергии.
 
БизнесРОССИЯПромышленностьМинпромторг
 
 
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