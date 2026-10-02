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Минпромторг заявил о готовность дать скидки на "рой" роботов для фермеров - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Минпромторг заявил о готовность дать скидки на "рой" роботов для фермеров
Минпромторг заявил о готовность дать скидки на "рой" роботов для фермеров - 02.10.2026, ПРАЙМ
Минпромторг заявил о готовность дать скидки на "рой" роботов для фермеров
Минпромторг России готов предоставить скидки на "рой" роботов для сельского хозяйства, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:17+0300
2026-10-02T15:23+0300
сельское хозяйство
россия
антон алиханов
минпромторг
минсельхоз
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России готов предоставить скидки на "рой" роботов для сельского хозяйства, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов. Министр выступал на Совфеде в пятницу. Его спросили про системы автономного вождения и другую высокотехнологичную технику в сельском хозяйстве. Ранее в выступлении он говорил о работе одного из резидентов томского кластера по созданию наземного робототехнического комплекса повышенной автономности. Это технология двойного назначения, в том числе с возможностью применения такой техники в составе "роя". В ответе Алиханов упомянул сельское хозяйство и "рой". "Если мы сможем в следующем году предложить технологическое решение, уверен, оно будет востребовано, мы скидки точно предоставим, чтобы это на первых порах легче, скажем так, принималось решение агропроизводителей", - сказал Алиханов. Министр отметил, что ряд "умных" систем помощи тем, кто работает на сельхозтехнике, внедряются с 2018 года. В частности, одна из них – агропилот, которой оснащены сотни и тысячи машин, позволяет на десятки процентов повысить точность внесения химии, посева, уборки, сократить лишние движения и развороты. "Но это все второй-третий уровень автоматизации, хотя там развитое машинное зрение. Конечно, я говорил об этом, томский кластер… сейчас поставлен ряд работ по роевому применению. Оксана Николаевна Лут (глава Минсельхоза – ред.) меня все время трясет, в хорошем смысле, значит: "Дай мне нормальный "рой" - который будет … общаться машина с машиной, они будут координировать действия", - сказал министр. Он добавил, что сельское хозяйство в настоящее время главный заказчик и двигатель "роевого" применения для своих нужд. "Мы видим, что где-то к 2030 году в районе 1,5 тысяч таких машин 4-5 уровня может быть востребовано нашим сельским хозяйством", - привел данные Алиханов.
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сельское хозяйство, россия, антон алиханов, минпромторг, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Антон Алиханов, Минпромторг, Минсельхоз
15:17 02.10.2026 (обновлено: 15:23 02.10.2026)
 
Минпромторг заявил о готовность дать скидки на "рой" роботов для фермеров

Алиханов: Минпромторг готов предоставить скидки на "рой" роботов для сельского хозяйства

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минпромторг России готов предоставить скидки на "рой" роботов для сельского хозяйства, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.
Министр выступал на Совфеде в пятницу. Его спросили про системы автономного вождения и другую высокотехнологичную технику в сельском хозяйстве. Ранее в выступлении он говорил о работе одного из резидентов томского кластера по созданию наземного робототехнического комплекса повышенной автономности. Это технология двойного назначения, в том числе с возможностью применения такой техники в составе "роя". В ответе Алиханов упомянул сельское хозяйство и "рой".
"Если мы сможем в следующем году предложить технологическое решение, уверен, оно будет востребовано, мы скидки точно предоставим, чтобы это на первых порах легче, скажем так, принималось решение агропроизводителей", - сказал Алиханов.
Министр отметил, что ряд "умных" систем помощи тем, кто работает на сельхозтехнике, внедряются с 2018 года. В частности, одна из них – агропилот, которой оснащены сотни и тысячи машин, позволяет на десятки процентов повысить точность внесения химии, посева, уборки, сократить лишние движения и развороты.
"Но это все второй-третий уровень автоматизации, хотя там развитое машинное зрение. Конечно, я говорил об этом, томский кластер… сейчас поставлен ряд работ по роевому применению. Оксана Николаевна Лут (глава Минсельхоза – ред.) меня все время трясет, в хорошем смысле, значит: "Дай мне нормальный "рой" - который будет … общаться машина с машиной, они будут координировать действия", - сказал министр.
Он добавил, что сельское хозяйство в настоящее время главный заказчик и двигатель "роевого" применения для своих нужд.
"Мы видим, что где-то к 2030 году в районе 1,5 тысяч таких машин 4-5 уровня может быть востребовано нашим сельским хозяйством", - привел данные Алиханов.
 
Сельское хозяйствоРОССИЯАнтон АлихановМинпромторгМинсельхоз
 
 
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