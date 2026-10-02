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Минторг США оставил в силе антидемпинговые меры против российского проката
Минторг США оставил в силе антидемпинговые меры против российского проката - 02.10.2026, ПРАЙМ
Минторг США оставил в силе антидемпинговые меры против российского проката
Министерство торговли США решило оставить в силе антидемпинговые меры в отношении листового углеродистого стального проката из России, следует из документа... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:45+0300
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ВАШИНГТОН, 2 окт – ПРАЙМ. Министерство торговли США решило оставить в силе антидемпинговые меры в отношении листового углеродистого стального проката из России, следует из документа ведомства в распоряжении РИА Новости. "Министерство торговли определяет, что отмена действия распоряжений (о пошлинах – ред.) с высокой вероятностью приведет к продолжению или возобновлению демпинга, при этом размер демпинговых маржей, которые могут установиться, составит со средневзвешенным показателем... до 185,00% для России", - говорится в документе. Аналогичные меры сохранили и против китайских производителей стали, так как минторг США счел вероятным возвращение демпинга с маржой до 128,59%, следует из документа. Процедура очередного пятилетнего пересмотра была запущена 1 июня 2026 года. В ее поддержку оперативно выступили американские металлургические компании Cleveland-Cliffs Inc., Nucor Corporation и SSAB Enterprises LLC, согласно документу. Документ будет официально опубликован в федеральном реестре США 5 октября 2026 года.
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бизнес, россия, сша, сталь, технологии, минторг
Бизнес, РОССИЯ, США, сталь, Технологии, Минторг
Минторг США оставил в силе антидемпинговые меры против российского проката
Минторг США оставил в силе антидемпинговые меры против российского стального проката
ВАШИНГТОН, 2 окт – ПРАЙМ. Министерство торговли США решило оставить в силе антидемпинговые меры в отношении листового углеродистого стального проката из России, следует из документа ведомства в распоряжении РИА Новости.
"Министерство торговли определяет, что отмена действия распоряжений (о пошлинах – ред.) с высокой вероятностью приведет к продолжению или возобновлению демпинга, при этом размер демпинговых маржей, которые могут установиться, составит со средневзвешенным показателем... до 185,00% для России", - говорится в документе.
Аналогичные меры сохранили и против китайских производителей стали, так как минторг США
счел вероятным возвращение демпинга с маржой до 128,59%, следует из документа.
Процедура очередного пятилетнего пересмотра была запущена 1 июня 2026 года. В ее поддержку оперативно выступили американские металлургические компании Cleveland-Cliffs Inc., Nucor Corporation и SSAB Enterprises LLC, согласно документу.
Документ будет официально опубликован в федеральном реестре США 5 октября 2026 года.