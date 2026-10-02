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Минздрав разработал порядок проведения медосмотра водителей - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Минздрав разработал порядок проведения медосмотра водителей
Минздрав разработал порядок проведения медосмотра водителей - 02.10.2026, ПРАЙМ
Минздрав разработал порядок проведения медосмотра водителей
Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, сообщили... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T22:16+0300
2026-10-02T22:16+0300
бизнес
общество
минздрав
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств, формы медицинского заключения, а также порядок направления уведомления водителям", - говорится в сообщении. Уточняется, что медзаключения будут формироваться в электронном виде. По желанию гражданина копия заключения может быть выдана ему на бумажном носителе. Согласно закону, если во время медосмотра у водителя выявят признаки заболеваний, которые являются противопоказаниями к управлению транспортным средством, медицинская организация направит его на обследование или лечение. В Минздраве пояснили, что если по результатам обследования диагноз подтвердится, то на "Госуслуги" водителю будет направлено уведомление о необходимости в трехмесячный срок пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Проект направлен на повышение безопасности дорожного движения и в случае одобрения вступит в силу с 1 марта 2027 года.
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бизнес, общество , минздрав
Бизнес, Общество , Минздрав
22:16 02.10.2026
 
Минздрав разработал порядок проведения медосмотра водителей

Минздрав разработал порядок проведения обязательного и внеочередного медосмотра водителей

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минздрав России разработал проекты порядка проведения обязательного и внеочередного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств, формы медицинского заключения, а также порядок направления уведомления водителям", - говорится в сообщении.
Уточняется, что медзаключения будут формироваться в электронном виде. По желанию гражданина копия заключения может быть выдана ему на бумажном носителе.
Согласно закону, если во время медосмотра у водителя выявят признаки заболеваний, которые являются противопоказаниями к управлению транспортным средством, медицинская организация направит его на обследование или лечение.
В Минздраве пояснили, что если по результатам обследования диагноз подтвердится, то на "Госуслуги" водителю будет направлено уведомление о необходимости в трехмесячный срок пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование.
Проект направлен на повышение безопасности дорожного движения и в случае одобрения вступит в силу с 1 марта 2027 года.
 
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