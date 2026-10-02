Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса после атак на Ozon - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/mishustin--873889081.html
Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса после атак на Ozon
Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса после атак на Ozon - 02.10.2026, ПРАЙМ
Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса после атак на Ozon
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты группы "Интернет... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:32+0300
2026-10-02T09:32+0300
бизнес
финансы
михаил мишустин
дмитрий григоренко
ozon
озон
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/12/837691264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4921b4be4c2cd11f2008becf6329c410.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты группы "Интернет Решения" (Ozon), продавцы, в частности, получат отсрочку уплаты ряда налогов, сообщила пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты группы "Интернет Решения" ("Озон"). Для продавцов устанавливаются отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий", - говорится в сообщении. Кроме того, правительство упрощает получение мер поддержки: продавцу не нужно подавать отдельное заявление – отсрочка предоставляется автоматически на основании реестров, которые платформа самостоятельно направляет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и территориальные органы страховщиков. При этом меры касаются только тех продавцов Ozon, кто зарегистрировался после декабря прошлого года либо чей ущерб превышает 5% годового дохода. А при расчете может учитываться совокупный ущерб от атак на объекты как Ozon, так и Wildberries. "Ключевая задача мер – снизить финансовую и административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить условия для восстановления их работы", – объяснил вице-премьер России Дмитрий Григоренко. Отмечается, что ранее аналогичные меры поддержки были введены для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты группы компаний "РВБ".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/12/837691264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ce5ed80755d2588b9d5c5f15395455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, михаил мишустин, дмитрий григоренко, ozon, озон, фнс россии
Бизнес, Финансы, Михаил Мишустин, Дмитрий Григоренко, Ozon, Озон, ФНС России
09:32 02.10.2026
 
Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса после атак на Ozon

Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса Ozon, пострадавшего от атак БПЛА

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСклад Ozon
Склад Ozon - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты группы "Интернет Решения" (Ozon), продавцы, в частности, получат отсрочку уплаты ряда налогов, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты группы "Интернет Решения" ("Озон"). Для продавцов устанавливаются отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.
Кроме того, правительство упрощает получение мер поддержки: продавцу не нужно подавать отдельное заявление – отсрочка предоставляется автоматически на основании реестров, которые платформа самостоятельно направляет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и территориальные органы страховщиков.
При этом меры касаются только тех продавцов Ozon, кто зарегистрировался после декабря прошлого года либо чей ущерб превышает 5% годового дохода. А при расчете может учитываться совокупный ущерб от атак на объекты как Ozon, так и Wildberries.
"Ключевая задача мер – снизить финансовую и административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить условия для восстановления их работы", – объяснил вице-премьер России Дмитрий Григоренко.
Отмечается, что ранее аналогичные меры поддержки были введены для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты группы компаний "РВБ".
 
БизнесФинансыМихаил МишустинДмитрий ГригоренкоOzonОзонФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала