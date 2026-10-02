Мишустин подписал постановление о поддержке бизнеса после атак на Ozon
Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса Ozon, пострадавшего от атак БПЛА
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты группы "Интернет Решения" (Ozon), продавцы, в частности, получат отсрочку уплаты ряда налогов, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего из‑за атак беспилотников на объекты группы "Интернет Решения" ("Озон"). Для продавцов устанавливаются отсрочка по уплате ряда налогов и страховых взносов, а также приостановление проверочных мероприятий", - говорится в сообщении.
Кроме того, правительство упрощает получение мер поддержки: продавцу не нужно подавать отдельное заявление – отсрочка предоставляется автоматически на основании реестров, которые платформа самостоятельно направляет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и территориальные органы страховщиков.
При этом меры касаются только тех продавцов Ozon, кто зарегистрировался после декабря прошлого года либо чей ущерб превышает 5% годового дохода. А при расчете может учитываться совокупный ущерб от атак на объекты как Ozon, так и Wildberries.
"Ключевая задача мер – снизить финансовую и административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить условия для восстановления их работы", – объяснил вице-премьер России Дмитрий Григоренко.
Отмечается, что ранее аналогичные меры поддержки были введены для предпринимателей, пострадавших в результате атак на объекты группы компаний "РВБ".