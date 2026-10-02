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На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - 02.10.2026, ПРАЙМ

На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 97-го километра МКАД в Москве, движение в районе аварии затруднено, сообщает столичный... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T22:16+0300

2026-10-02T22:16+0300

2026-10-02T22:16+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 97-го километра МКАД в Москве, движение в районе аварии затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На внутренней стороне 97-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение в районе ДТП затруднено, выбирайте пути объезда", - призвали водителей в дептрансе.

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бизнес, россия, москва