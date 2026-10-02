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На внутренней стороне 97-го километра МКАД восстановили движение

На внутренней стороне 97-го километра МКАД восстановили движение - 02.10.2026, ПРАЙМ

На внутренней стороне 97-го километра МКАД восстановили движение

Движение восстановлено на внутренней стороне 97-го километра МКАД в Москве после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T23:34+0300

2026-10-02T23:34+0300

2026-10-02T23:34+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Движение восстановлено на внутренней стороне 97-го километра МКАД в Москве после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс. Ранее сообщалось о ДТП с участием нескольких автомобилей на внутренней стороне 97-го километра МКАД в Москве, движение в районе аварии было затруднено. "Движение на внутренней стороне 97-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.

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россия, бизнес, москва