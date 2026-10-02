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На внутренней стороне 97-го километра МКАД восстановили движение
На внутренней стороне 97-го километра МКАД восстановили движение - 02.10.2026, ПРАЙМ
На внутренней стороне 97-го километра МКАД восстановили движение
Движение восстановлено на внутренней стороне 97-го километра МКАД в Москве после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T23:34+0300
2026-10-02T23:34+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Движение восстановлено на внутренней стороне 97-го километра МКАД в Москве после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс.
Ранее сообщалось о ДТП с участием нескольких автомобилей на внутренней стороне 97-го километра МКАД в Москве, движение в районе аварии было затруднено.
"Движение на внутренней стороне 97-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.
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россия, бизнес, москва
На внутренней стороне 97-го километра МКАД восстановили движение
На внутренней стороне 97-го километра МКАД восстановили движение после ДТП
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Движение восстановлено на внутренней стороне 97-го километра МКАД в Москве после ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщает столичный дептранс.
Ранее сообщалось о ДТП с участием нескольких автомобилей на внутренней стороне 97-го километра МКАД в Москве, движение в районе аварии было затруднено.
"Движение на внутренней стороне 97-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.