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ММК заявил о постепенном восстановлении потребления металла в России - 02.10.2026, ПРАЙМ
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ММК заявил о постепенном восстановлении потребления металла в России
ММК заявил о постепенном восстановлении потребления металла в России - 02.10.2026, ПРАЙМ
ММК заявил о постепенном восстановлении потребления металла в России
Постепенное восстановление потребления металла отмечается на российском рынке после слабого начала года, сказал начальник управления маркетинга и технической... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T16:46+0300
2026-10-02T16:46+0300
россия
промышленность
виктор рашников
ммк
северсталь
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Постепенное восстановление потребления металла отмечается на российском рынке после слабого начала года, сказал начальник управления маркетинга и технической поддержки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Денис Черненко. "По словам Дениса Черненко, после слабого начала года на российском рынке отмечается постепенное восстановление потребления металла из-за эффекта отложенного спроса и низкого уровня запасов", - передает пресс-служба компании. На фоне сложностей в жилищном строительстве, ТЭК и машиностроении выделяется автопром, который в 2026 году вернулся на траекторию роста, добавил Черненко. ММК является лидером по поставкам металлопродукции для автомобильной отрасли, обеспечивая более 60% от общей потребности российских автомобилестроителей. Первые признаки стабилизации отечественной отрасли черной металлургии "Северсталь" наблюдала во втором квартале текущего года, сообщил в июле генеральный директор компании Александр Шевелев. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Производство стали по итогам первого полугодия сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составило 5,194 миллиона тонн.
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россия, промышленность, виктор рашников, ммк, северсталь
РОССИЯ, Промышленность, Виктор Рашников, ММК, Северсталь
16:46 02.10.2026
 
ММК заявил о постепенном восстановлении потребления металла в России

ММК: постепенное восстановление потребления металла отмечается на российском рынке

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Постепенное восстановление потребления металла отмечается на российском рынке после слабого начала года, сказал начальник управления маркетинга и технической поддержки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Денис Черненко.
"По словам Дениса Черненко, после слабого начала года на российском рынке отмечается постепенное восстановление потребления металла из-за эффекта отложенного спроса и низкого уровня запасов", - передает пресс-служба компании.
На фоне сложностей в жилищном строительстве, ТЭК и машиностроении выделяется автопром, который в 2026 году вернулся на траекторию роста, добавил Черненко.
ММК является лидером по поставкам металлопродукции для автомобильной отрасли, обеспечивая более 60% от общей потребности российских автомобилестроителей.
Первые признаки стабилизации отечественной отрасли черной металлургии "Северсталь" наблюдала во втором квартале текущего года, сообщил в июле генеральный директор компании Александр Шевелев.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Основной бенефициар ММК - председатель совета директоров Виктор Рашников. Производство стали по итогам первого полугодия сохранилось на уровне аналогичного периода прошлого года и составило 5,194 миллиона тонн.
 
РОССИЯПромышленностьВиктор РашниковММКСеверсталь
 
 
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