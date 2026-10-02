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Посольство в Норвегии оказало содействие экипажу судна "Профессор Молчанов"

Посольство в Норвегии оказало содействие экипажу судна "Профессор Молчанов" - 02.10.2026, ПРАЙМ

Посольство в Норвегии оказало содействие экипажу судна "Профессор Молчанов"

Посольство России в Норвегии оказывает необходимое содействие экипажу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:44+0300

2026-10-02T19:44+0300

2026-10-02T19:44+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Посольство России в Норвегии оказывает необходимое содействие экипажу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", заявили РИА Новости в дипмиссии. "На постоянной основе поддерживаем контакт с экипажем судна. Ему оказывается необходимое содействие, в том числе в вопросах жизнеобеспечения", - сообщили агентству в посольстве. Судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что на борту судна "Профессор Молчанов" находятся 13 членов команды, они обеспечивают его надлежащее техническое состояние.

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россия, мировая экономика, норвегия, мария захарова, нафтогаз украины, мид рф