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Посольство в Норвегии оказало содействие экипажу судна "Профессор Молчанов" - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Посольство в Норвегии оказало содействие экипажу судна "Профессор Молчанов"
Посольство в Норвегии оказало содействие экипажу судна "Профессор Молчанов" - 02.10.2026, ПРАЙМ
Посольство в Норвегии оказало содействие экипажу судна "Профессор Молчанов"
Посольство России в Норвегии оказывает необходимое содействие экипажу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:44+0300
2026-10-02T19:44+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Посольство России в Норвегии оказывает необходимое содействие экипажу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", заявили РИА Новости в дипмиссии. "На постоянной основе поддерживаем контакт с экипажем судна. Ему оказывается необходимое содействие, в том числе в вопросах жизнеобеспечения", - сообщили агентству в посольстве. Судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что на борту судна "Профессор Молчанов" находятся 13 членов команды, они обеспечивают его надлежащее техническое состояние.
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россия, мировая экономика, норвегия, мария захарова, нафтогаз украины, мид рф
РОССИЯ, Мировая экономика, НОРВЕГИЯ, Мария Захарова, Нафтогаз Украины, МИД РФ
19:44 02.10.2026
 
Посольство в Норвегии оказало содействие экипажу судна "Профессор Молчанов"

Посольство в Норвегии оказало содействие экипажу судна "Профессор Молчанов"

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Посольство России в Норвегии оказывает необходимое содействие экипажу арестованного на Шпицбергене российского научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов", заявили РИА Новости в дипмиссии.
"На постоянной основе поддерживаем контакт с экипажем судна. Ему оказывается необходимое содействие, в том числе в вопросах жизнеобеспечения", - сообщили агентству в посольстве.
Судно "Профессор Молчанов" было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании "Нафтогаз". Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что на борту судна "Профессор Молчанов" находятся 13 членов команды, они обеспечивают его надлежащее техническое состояние.
 
РОССИЯМировая экономикаНОРВЕГИЯМария ЗахароваНафтогаз УкраиныМИД РФ
 
 
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