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Рынок ОФЗ под влиянием инфляционных ожиданий - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Рынок ОФЗ под влиянием инфляционных ожиданий
Рынок ОФЗ под влиянием инфляционных ожиданий - 02.10.2026, ПРАЙМ
Рынок ОФЗ под влиянием инфляционных ожиданий
График 1. Спреды корпоративных облигаций | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:00+0300
2026-10-02T09:00+0300
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Макроэкономический контекстРублевые облигацииГрафик 1. Спреды корпоративных облигаций* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный рискВалютные облигацииГрафик 2. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигацийАвтор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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40
2026
Максим Плешков
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Максим Плешков
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/06/16/870980801_0:0:640:640_100x100_80_0_0_c992d4588396875157c59cd383337042.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, финансы, росстат, центральные банки, "солид инвестиции"
Мнения аналитиков, Финансы, Росстат, центральные банки, "Солид Инвестиции"
09:00 02.10.2026
 
Рынок ОФЗ под влиянием инфляционных ожиданий

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций

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Максим Плешков, главный аналитик по облигациям Солид Инвестиции
Максим Плешков
Главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"
Все материалы

Макроэкономический контекст

  1. 1.
    Потребительские цены за 22–28 сентября выросли на 0,12% после повышения на 0,06% неделей ранее. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция ускорилась с 6,22 до 6,26%.
  2. 2.
    С 1 октября начинается основная индексация коммунальных тарифов. Банк России оценивает прямой вклад индексации в годовую инфляцию примерно в 0,7 п.п. Это приблизит годовой показатель к верхней границе действующего прогноза Банка России в 6–7%. ЦБ заранее учитывал сам факт индексации, поэтому механический скачок ИПЦ не обязательно приведёт к повышению ключевой ставки. Для решения регулятора важнее, сформирует ли индексация устойчивые вторичные эффекты и усилит ли она инфляционные ожидания
  3. 3.
    Новые бюджетные проектировки стали главным среднесрочно позитивным фактором для денежно-кредитной политики. Структурный первичный дефицит предполагается сократить до 0,6% ВВП в 2027 году, 0,2% ВВП в 2028 году и до нуля в 2029 году. В новых проектировках базовую цену нефти планируется снизить примерно до 50 долларов за баррель. Это более консервативный уровень по сравнению с использовавшейся ранее предпосылкой, что позитивно для инфляции и будущей траектории ключевой ставки. Однако ЦБ также подчеркнул, что бюджетный вклад в спрос в 2026–2028 годах всё равно остаётся более значительным, чем предполагалось до пересмотра планов в 2026 году

Рублевые облигации

  1. 1.
    Индекс RGBI с прошлой недели снизился более чем на один пункт — с 112,5 до 111,3 пункта
  2. 2.
    Основные причины снижения: ускорение недельной инфляции, ожидание октябрьского скачка ИПЦ, сохранение высокой неопределённости относительно траектории ключевой ставки, дефицит бюджета на уровне около 2% ВВП и ожидание крупной программы заимствований. Дополнительное давление оказывает рост срочной премии в длинных ОФЗ.
  3. 3.
    Позитивная оценка структурных параметров бюджета со стороны ЦБ не вызвала устойчивого ралли, поскольку относится преимущественно к среднесрочному инфляционному импульсу. Рынку одновременно необходимо абсорбировать значительный объём фактических заимствований.
  4. 4.
    Доходность индекса IFX корпоративных облигаций рейтинговых категорий AA–AAA продолжает находиться практически на уровне доходности ОФЗ
  5. 5.
    Кредитные спреды заметно расширились по сравнению с прошлой неделей на фоне общерыночного негатива. При этом расширение фактически не коснулось эмитентов рейтинговой категории AAA. Спред в сегменте AA увеличился более чем на 50 б.п., а в сегменте A — почти на 200 б.п. Разная чувствительность объясняется тем, что в периоды панических настроений и роста инфляционных рисков эмитенты с более высокими кредитными рисками, как правило, сильнее реагируют на негатив

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Индекс гос. Облигаций (YTM)

16,08

15,85

15,5

14,8

Корпоративные облигации (YTM)

15,87

15,66

15,53

17,1

График 1. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 1. Спреды корпоративных облигаций
График 1. Спреды корпоративных облигаций - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
График 1. Спреды корпоративных облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
* (G-спред) — разница между доходностью корпоративной облигации и государственной (ОФЗ) с таким же сроком до погашения. Отображает премию за кредитный риск

Валютные облигации

  1. 1.
    В течение недели валютный фактор не стал главным драйвером рынка ОФЗ: участники были в большей степени сосредоточены на инфляции, индексации тарифов, параметрах бюджета и аукционах Минфина. Тем не менее для октябрьского решения Банка России курс рубля останется важным каналом риска
  2. 2.
    С 24 сентября по 1 октября рубль укрепился ко всем трём основным валютам. Официальный курс доллара снизился с 84,3969 до 83,5588 руб., что соответствует укреплению рубля примерно на 0,99%. Евро подешевел с 96,7442 до 94,8810 руб., поэтому рубль укрепился к европейской валюте примерно на 1,93%. Курс юаня снизился с 12,5598 до 12,4732 руб., что означает укрепление рубля примерно на 0,69%
  3. 3.
    Доходности преимущественно увеличились лишь по замещающим выпускам — примерно на 0,5 п.п.

Валютная пара

Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026

USD/RUB

85,05 (ранее 85,1)

EUR/RUB

98,6 (ранее 99)

CNY/RUB

12,73 (ранее 12,73)

Индекс

Текущее значение, %

Неделю назад, %

Месяц назад, %

Год назад, %

Замещающие облигации (YTM)

10,7

9,7

10,1

8,1

Юаневые облигации (YTM)

8,6

8,6

8,9

7,0

График 2. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"График 2. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
График 2. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2026
График 2. Динамика доходности YTM,% индексов замещающих и юаневых облигаций
© Фото : ИФК "Солид"
Автор: Максим Плешков, главный аналитик по облигациям "Солид Инвестиции"

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