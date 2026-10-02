Рынок ОФЗ под влиянием инфляционных ожиданий

Аналитики "Солид Инвестиции" представили еженедельный обзор рынка облигаций
Макроэкономический контекст
- 1.Потребительские цены за 22–28 сентября выросли на 0,12% после повышения на 0,06% неделей ранее. По оценке Минэкономразвития, годовая инфляция ускорилась с 6,22 до 6,26%.
- 2.С 1 октября начинается основная индексация коммунальных тарифов. Банк России оценивает прямой вклад индексации в годовую инфляцию примерно в 0,7 п.п. Это приблизит годовой показатель к верхней границе действующего прогноза Банка России в 6–7%. ЦБ заранее учитывал сам факт индексации, поэтому механический скачок ИПЦ не обязательно приведёт к повышению ключевой ставки. Для решения регулятора важнее, сформирует ли индексация устойчивые вторичные эффекты и усилит ли она инфляционные ожидания
- 3.Новые бюджетные проектировки стали главным среднесрочно позитивным фактором для денежно-кредитной политики. Структурный первичный дефицит предполагается сократить до 0,6% ВВП в 2027 году, 0,2% ВВП в 2028 году и до нуля в 2029 году. В новых проектировках базовую цену нефти планируется снизить примерно до 50 долларов за баррель. Это более консервативный уровень по сравнению с использовавшейся ранее предпосылкой, что позитивно для инфляции и будущей траектории ключевой ставки. Однако ЦБ также подчеркнул, что бюджетный вклад в спрос в 2026–2028 годах всё равно остаётся более значительным, чем предполагалось до пересмотра планов в 2026 году
Рублевые облигации
- 1.Индекс RGBI с прошлой недели снизился более чем на один пункт — с 112,5 до 111,3 пункта
- 2.Основные причины снижения: ускорение недельной инфляции, ожидание октябрьского скачка ИПЦ, сохранение высокой неопределённости относительно траектории ключевой ставки, дефицит бюджета на уровне около 2% ВВП и ожидание крупной программы заимствований. Дополнительное давление оказывает рост срочной премии в длинных ОФЗ.
- 3.Позитивная оценка структурных параметров бюджета со стороны ЦБ не вызвала устойчивого ралли, поскольку относится преимущественно к среднесрочному инфляционному импульсу. Рынку одновременно необходимо абсорбировать значительный объём фактических заимствований.
- 4.Доходность индекса IFX корпоративных облигаций рейтинговых категорий AA–AAA продолжает находиться практически на уровне доходности ОФЗ
- 5.Кредитные спреды заметно расширились по сравнению с прошлой неделей на фоне общерыночного негатива. При этом расширение фактически не коснулось эмитентов рейтинговой категории AAA. Спред в сегменте AA увеличился более чем на 50 б.п., а в сегменте A — почти на 200 б.п. Разная чувствительность объясняется тем, что в периоды панических настроений и роста инфляционных рисков эмитенты с более высокими кредитными рисками, как правило, сильнее реагируют на негатив
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Индекс гос. Облигаций (YTM)
16,08
15,85
15,5
14,8
Корпоративные облигации (YTM)
15,87
15,66
15,53
17,1
Валютные облигации
- 1.В течение недели валютный фактор не стал главным драйвером рынка ОФЗ: участники были в большей степени сосредоточены на инфляции, индексации тарифов, параметрах бюджета и аукционах Минфина. Тем не менее для октябрьского решения Банка России курс рубля останется важным каналом риска
- 2.С 24 сентября по 1 октября рубль укрепился ко всем трём основным валютам. Официальный курс доллара снизился с 84,3969 до 83,5588 руб., что соответствует укреплению рубля примерно на 0,99%. Евро подешевел с 96,7442 до 94,8810 руб., поэтому рубль укрепился к европейской валюте примерно на 1,93%. Курс юаня снизился с 12,5598 до 12,4732 руб., что означает укрепление рубля примерно на 0,69%
- 3.Доходности преимущественно увеличились лишь по замещающим выпускам — примерно на 0,5 п.п.
Валютная пара
Консенсус прогноз*на конец 4 кв. 2026
USD/RUB
85,05 (ранее 85,1)
EUR/RUB
98,6 (ранее 99)
CNY/RUB
12,73 (ранее 12,73)
Индекс
Текущее значение, %
Неделю назад, %
Месяц назад, %
Год назад, %
Замещающие облигации (YTM)
10,7
9,7
10,1
8,1
Юаневые облигации (YTM)
8,6
8,6
8,9
7,0
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