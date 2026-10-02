https://1prime.ru/20261002/mosbirzha-873888793.html
Курс юаня в начале торгов пятницы повышается до 12,43 рубля
Курс юаня в начале торгов пятницы повышается до 12,43 рубля - 02.10.2026, ПРАЙМ
Курс юаня в начале торгов пятницы повышается до 12,43 рубля
Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы повышается до 12,43 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T09:29+0300
2026-10-02T09:29+0300
2026-10-02T09:30+0300
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы повышается до 12,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 9.02 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,43 рубля. Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок
Курс юаня в начале торгов пятницы повышается до 12,43 рубля
Курс юаня к российской валюте в начале торгов пятницы повышается до 12,43 рубля
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к российской в начале торговой сессии пятницы повышается до 12,43 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 9.02 мск повышался на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,43 рубля.
Московская биржа с 14 сентября перенесла начало основной торговой сессии на валютном рынке на 9.00 с 10.00 мск.