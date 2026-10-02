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Рынок акций РФ в начале утренней сессии не демонстрирует яркой динамики

Рынок акций РФ в начале утренней сессии не демонстрирует яркой динамики - 02.10.2026, ПРАЙМ

Рынок акций РФ в начале утренней сессии не демонстрирует яркой динамики

Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии пятницы не демонстрирует ярко выраженной динамики, следует из данных Московской биржи. | 02.10.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале утренней торговой сессии пятницы не демонстрирует ярко выраженной динамики, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи (IMOEX) к 7.04 мск повышается на символические 0,03% относительно предыдущего закрытия, до 2 280,6 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6.50 до 9.00 мск (6.50-7.00 мск – аукцион открытия). Основная сессия проходит с 9.00 до 19.00 мск, а с 19.00 до 23.50 мск – вечерняя. С 26 сентября Московская биржа начала расчет индексов акций, в частности главного - IMOEX, во все торговые сессии.

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рынок, акции, торги