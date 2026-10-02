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"Импульс для восстановления": аналитики объяснили снижение индекса Мосбиржи

"Импульс для восстановления": аналитики объяснили снижение индекса Мосбиржи - 02.10.2026, ПРАЙМ

"Импульс для восстановления": аналитики объяснили снижение индекса Мосбиржи

Российский рынок акций снижается днем пятницы на фоне отсутствия позитива в геополитике и дешевеющей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:30+0300

2026-10-02T15:30+0300

2026-10-02T15:30+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем пятницы на фоне отсутствия позитива в геополитике и дешевеющей нефти, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 15.16 мск снижался на 0,71%, до 2263,58 пункта. Декабрьский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 2,3%, до 99,96 доллара за баррель. "По состоянию на 2 октября российский рынок акций снижается после роста накануне, при этом давление остается умеренным... В центре внимания инвесторов остаются перспективы возобновления переговоров России и США по украинскому урегулированию, однако новых конкретных договоренностей пока нет", - комментирует Егор Вершинин из ФГ "Финам". "Доходности ОФЗ практически не меняются, демонстрируя рост на 1-3 базисных пункта на отрезке кривой от трех до десяти лет, в то время как доходность двухлетних облигаций снижается на 2 базисных пункта. В отсутствие существенных корпоративных событий и макроэкономической статистики новостной фон остается скудным и на рынке не возникает импульса для выраженного и направленного движения индексов", - отмечает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". От недельных минимумов индексы прибавляют 1-1,8%, на фоне чего инвестор могут фиксировать прибыль по открытым ранее на неделе позициям, отметил он. Лидеры роста и снижения В лидерах роста - акции ДВМП (+4,3%), "Северстали" (+1,94%), ММК (+1,76%), "Ростелекома" (+1,73%), НЛМК (+1,65%). В лидерах снижения – "Московского кредитного банка" (-2,18%), "Ленты" (-2,04%), "Инарктики" (-1,46%), "Газпрома" (-1,45%), "Русснефти" (-1,3%). "Роснефть" (-1,04%) и "Татнефть" (-0,69%) дешевеют одновременно с нефтью. Понижение сырьевых котировок уменьшает ожидаемую выручку от продаж, а небольшое ослабление рубля пока не компенсирует масштаб этого движения", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Global. Прогнозы Чернов ожидает завершения торгов в диапазоне 2250-2300 пунктов. "В начале сезона промежуточных дивидендов импульс для восстановления индексов сохраняется, и текущая рыночная консолидация формирует технические предпосылки для восстановления индекса Мосбиржи в направлении верхней границы диапазона 2200-2300 пунктов", - делится Дудников. Вершинин ожидает сегодняшнего закрытия в "красной зоне".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, торги, мосбиржа, россия