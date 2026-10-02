https://1prime.ru/20261002/moshenniki-873771642.html
Россиянам напомнили о главных правилах защиты от мошенников с ИИ
Россиянам напомнили о главных правилах защиты от мошенников с ИИ - 02.10.2026, ПРАЙМ
Россиянам напомнили о главных правилах защиты от мошенников с ИИ
Искусственный интеллект не стал источником принципиально новых схем обмана, однако кардинально изменил масштаб и убедительность существующих угроз. Как... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T03:03+0300
2026-10-02T03:03+0300
2026-10-02T03:03+0300
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Искусственный интеллект не стал источником принципиально новых схем обмана, однако кардинально изменил масштаб и убедительность существующих угроз. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод, если раньше фишинговые письма можно было распознать по шаблонности и грамматическим ошибкам, то теперь они пишутся безупречно и с учетом индивидуальных особенностей адресата.Голос близкого человека можно подделать по нескольким секундам записи, а "руководитель" в видеозвонке, требующий срочно перевести деньги, вполне может оказаться дипфейком.По мнению эксперта, защита от таких атак строится не на сложных технологиях, а на простых и дисциплинированных привычках."Главное правило — не доверять срочности. Любая просьба о деньгах, кодах доступа или документах, особенно с давлением "прямо сейчас", требует паузы и проверки по другому каналу связи. В семьях и рабочих коллективах полезно заранее договориться о кодовом слове для экстренных случаев", - говорит эксперт Холод.Второе правило касается цифровой гигиены. Речь идет об уникальном пароле для каждого сервиса, использовании менеджера паролей и двухфакторной аутентификации. По возможности лучше применять приложение-аутентификатор или ключи доступа вместо SMS. Эти меры закрывают подавляющее большинство типовых атак. К ним стоит добавить своевременное обновление устройств и программ, ведь большинство взломов происходит через давно известные уязвимости.Отдельного внимания заслуживает работа с самими нейросетями. Все, что вы отправили в публичный ИИ-сервис, фактически выходит из-под вашего контроля: запросы могут храниться, анализироваться и в ряде случаев использоваться для обучения моделей. Поэтому не стоит загружать туда паспортные данные, коммерческую тайну, неопубликованные научные и финансовые материалы, а также персональные данные третьих лиц.Полезно изучить настройки конфиденциальности и отключить использование истории для обучения там, где это возможно. Организациям необходимы четкие внутренние правила работы с ИИ и, по возможности, корпоративные решения с гарантиями по хранению данных. Это позволит снизить риски утечки чувствительной информации.Наконец, стоит сокращать свой цифровой след. Чем больше информации о вас, ваших близких и вашей работе открыто в сети, тем проще злоумышленнику собрать убедительный сценарий обмана. Ограничьте доступ к профилям в соцсетях, удаляйте неиспользуемые аккаунты, не публикуйте голосовые записи и документы без необходимости. "И помните о своих правах: законодательство о персональных данных обязывает операторов защищать информацию и позволяет требовать ее удаления", - заключает эксперт.
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эксклюзив, технологии, общество , финансы, мошенники
Эксклюзив, Технологии, Общество , Финансы, МОШЕННИКИ
Россиянам напомнили о главных правилах защиты от мошенников с ИИ
Эксперт Холод рассказала, как защититься от дипфейков с ИИ
МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Искусственный интеллект не стал источником принципиально новых схем обмана, однако кардинально изменил масштаб и убедительность существующих угроз. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод, если раньше фишинговые письма можно было распознать по шаблонности и грамматическим ошибкам, то теперь они пишутся безупречно и с учетом индивидуальных особенностей адресата.
Голос близкого человека можно подделать по нескольким секундам записи, а "руководитель" в видеозвонке, требующий срочно перевести деньги, вполне может оказаться дипфейком.
По мнению эксперта, защита от таких атак строится не на сложных технологиях, а на простых и дисциплинированных привычках.
"Главное правило — не доверять срочности. Любая просьба о деньгах, кодах доступа или документах, особенно с давлением "прямо сейчас", требует паузы и проверки по другому каналу связи. В семьях и рабочих коллективах полезно заранее договориться о кодовом слове для экстренных случаев", - говорит эксперт Холод.
Второе правило касается цифровой гигиены. Речь идет об уникальном пароле для каждого сервиса, использовании менеджера паролей и двухфакторной аутентификации. По возможности лучше применять приложение-аутентификатор или ключи доступа вместо SMS. Эти меры закрывают подавляющее большинство типовых атак. К ним стоит добавить своевременное обновление устройств и программ, ведь большинство взломов происходит через давно известные уязвимости.
Отдельного внимания заслуживает работа с самими нейросетями. Все, что вы отправили в публичный ИИ-сервис, фактически выходит из-под вашего контроля: запросы могут храниться, анализироваться и в ряде случаев использоваться для обучения моделей. Поэтому не стоит загружать туда паспортные данные, коммерческую тайну, неопубликованные научные и финансовые материалы, а также персональные данные третьих лиц.
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Полезно изучить настройки конфиденциальности и отключить использование истории для обучения там, где это возможно. Организациям необходимы четкие внутренние правила работы с ИИ и, по возможности, корпоративные решения с гарантиями по хранению данных. Это позволит снизить риски утечки чувствительной информации.
Наконец, стоит сокращать свой цифровой след. Чем больше информации о вас, ваших близких и вашей работе открыто в сети, тем проще злоумышленнику собрать убедительный сценарий обмана. Ограничьте доступ к профилям в соцсетях, удаляйте неиспользуемые аккаунты, не публикуйте голосовые записи и документы без необходимости. "И помните о своих правах: законодательство о персональных данных обязывает операторов защищать информацию и позволяет требовать ее удаления", - заключает эксперт.