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Россиянам напомнили о главных правилах защиты от мошенников с ИИ

Россиянам напомнили о главных правилах защиты от мошенников с ИИ - 02.10.2026, ПРАЙМ

Россиянам напомнили о главных правилах защиты от мошенников с ИИ

Искусственный интеллект не стал источником принципиально новых схем обмана, однако кардинально изменил масштаб и убедительность существующих угроз. Как... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T03:03+0300

2026-10-02T03:03+0300

2026-10-02T03:03+0300

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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Искусственный интеллект не стал источником принципиально новых схем обмана, однако кардинально изменил масштаб и убедительность существующих угроз. Как рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод, если раньше фишинговые письма можно было распознать по шаблонности и грамматическим ошибкам, то теперь они пишутся безупречно и с учетом индивидуальных особенностей адресата.Голос близкого человека можно подделать по нескольким секундам записи, а "руководитель" в видеозвонке, требующий срочно перевести деньги, вполне может оказаться дипфейком.По мнению эксперта, защита от таких атак строится не на сложных технологиях, а на простых и дисциплинированных привычках."Главное правило — не доверять срочности. Любая просьба о деньгах, кодах доступа или документах, особенно с давлением "прямо сейчас", требует паузы и проверки по другому каналу связи. В семьях и рабочих коллективах полезно заранее договориться о кодовом слове для экстренных случаев", - говорит эксперт Холод.Второе правило касается цифровой гигиены. Речь идет об уникальном пароле для каждого сервиса, использовании менеджера паролей и двухфакторной аутентификации. По возможности лучше применять приложение-аутентификатор или ключи доступа вместо SMS. Эти меры закрывают подавляющее большинство типовых атак. К ним стоит добавить своевременное обновление устройств и программ, ведь большинство взломов происходит через давно известные уязвимости.Отдельного внимания заслуживает работа с самими нейросетями. Все, что вы отправили в публичный ИИ-сервис, фактически выходит из-под вашего контроля: запросы могут храниться, анализироваться и в ряде случаев использоваться для обучения моделей. Поэтому не стоит загружать туда паспортные данные, коммерческую тайну, неопубликованные научные и финансовые материалы, а также персональные данные третьих лиц.Полезно изучить настройки конфиденциальности и отключить использование истории для обучения там, где это возможно. Организациям необходимы четкие внутренние правила работы с ИИ и, по возможности, корпоративные решения с гарантиями по хранению данных. Это позволит снизить риски утечки чувствительной информации.Наконец, стоит сокращать свой цифровой след. Чем больше информации о вас, ваших близких и вашей работе открыто в сети, тем проще злоумышленнику собрать убедительный сценарий обмана. Ограничьте доступ к профилям в соцсетях, удаляйте неиспользуемые аккаунты, не публикуйте голосовые записи и документы без необходимости. "И помните о своих правах: законодательство о персональных данных обязывает операторов защищать информацию и позволяет требовать ее удаления", - заключает эксперт.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, технологии, общество , финансы, мошенники