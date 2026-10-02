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Мошенники запустили в мессенджерах боты для подбора туров
Мошенники запустили в мессенджерах боты для подбора туров - 02.10.2026, ПРАЙМ
Мошенники запустили в мессенджерах боты для подбора туров
Мошенники в преддверии новогодних праздников запустили в мессенджерах боты для подбора туров и генерируют предложения с платежными ссылками, рассказал РИА... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T01:17+0300
2026-10-02T01:17+0300
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россия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии новогодних праздников запустили в мессенджерах боты для подбора туров и генерируют предложения с платежными ссылками, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
"В преддверии новогодних праздников мошенники применяют разнообразные способы обмана. Из новых вариантов - появление ботов в мессенджерах, которые собирают обратную связь, например с опросами "какой у вас бюджет на отдых" и затем генерируются предложения с платежными ссылками", - сказал Мохов.
По его словам, мошенники также создают фальшивые сайты отелей, баз отдыха, глэмпингов с заманчивыми предложениями и призывом к срочной оплате.
Кроме того, в группах, каналах в соцсетях и мессенджерах встречаются специальные предложения, где создается иллюзия закрытого сообщества с выгодными предложениями, предупредил он.
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бизнес, россия, российский союз туриндустрии
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Мошенники запустили в мессенджерах боты для подбора туров
РСТ: мошенники в преддверии Нового года запустили в мессенджерах боты для подбора туров
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии новогодних праздников запустили в мессенджерах боты для подбора туров и генерируют предложения с платежными ссылками, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.
"В преддверии новогодних праздников мошенники применяют разнообразные способы обмана. Из новых вариантов - появление ботов в мессенджерах, которые собирают обратную связь, например с опросами "какой у вас бюджет на отдых" и затем генерируются предложения с платежными ссылками", - сказал Мохов.
По его словам, мошенники также создают фальшивые сайты отелей, баз отдыха, глэмпингов с заманчивыми предложениями и призывом к срочной оплате.
Кроме того, в группах, каналах в соцсетях и мессенджерах встречаются специальные предложения, где создается иллюзия закрытого сообщества с выгодными предложениями, предупредил он.