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Мошенники запустили в мессенджерах боты для подбора туров

Мошенники запустили в мессенджерах боты для подбора туров - 02.10.2026, ПРАЙМ

Мошенники запустили в мессенджерах боты для подбора туров

Мошенники в преддверии новогодних праздников запустили в мессенджерах боты для подбора туров и генерируют предложения с платежными ссылками, рассказал РИА... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T01:17+0300

2026-10-02T01:17+0300

2026-10-02T01:17+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мошенники в преддверии новогодних праздников запустили в мессенджерах боты для подбора туров и генерируют предложения с платежными ссылками, рассказал РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. "В преддверии новогодних праздников мошенники применяют разнообразные способы обмана. Из новых вариантов - появление ботов в мессенджерах, которые собирают обратную связь, например с опросами "какой у вас бюджет на отдых" и затем генерируются предложения с платежными ссылками", - сказал Мохов. По его словам, мошенники также создают фальшивые сайты отелей, баз отдыха, глэмпингов с заманчивыми предложениями и призывом к срочной оплате. Кроме того, в группах, каналах в соцсетях и мессенджерах встречаются специальные предложения, где создается иллюзия закрытого сообщества с выгодными предложениями, предупредил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, российский союз туриндустрии