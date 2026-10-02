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Мошенники придумали новую схему обмана от имени налоговой

Мошенники придумали новую схему обмана от имени налоговой - 02.10.2026, ПРАЙМ

Мошенники придумали новую схему обмана от имени налоговой

Аферисты отправляют россиянам бумажные уведомления с требованием исправить декларацию или подтвердить доходы, а затем на электронную почту присылают фишинговую... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:33+0300

2026-10-02T13:33+0300

2026-10-02T13:33+0300

мошенничество

финансы

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Аферисты отправляют россиянам бумажные уведомления с требованием исправить декларацию или подтвердить доходы, а затем на электронную почту присылают фишинговую ссылку на поддельный сайт ФНС, рассказал РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "Мошенники придумали новый обман от имени налоговой. Сначала они отправляют россиянам бумажное уведомление с требованием исправить декларацию или подтвердить доходы", - сказал Щербаченко. Эксперт отметил, что злоумышленники пользуются тем, что бумажное письмо создает ощущение официальности и доверия - раз пришло не в мессенджере, значит, официально. "Затем приходит электронное письмо на электронную почту с фишинговой ссылкой на поддельный сайт ФНС. На странице вас просят ввести логин, пароль или другие данные якобы для авторизации. Все, что вы введете, мгновенно попадает к мошенникам", - добавил он. По словам Щербаченко, всю украденную информацию аферисты могут использовать для новых атак и сбора персональной информации. Эксперт призвал не переходить по ссылкам из подозрительных писем и не сканировать присланные QR-коды, а также помнить, что ФНС не рассылает уведомления в мессенджерах, не запрашивает коды из смс, пароли и данные карт.

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финансы, россия, фнс россии, мошенники