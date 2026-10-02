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Мошенники в Петербурге обманули пенсионерку на 182 миллиона рублей

Мошенники в Петербурге обманули пенсионерку на 182 миллиона рублей - 02.10.2026, ПРАЙМ

Мошенники в Петербурге обманули пенсионерку на 182 миллиона рублей

Аферисты лишили петербургскую пенсионерку денег и ценностей почти на 182 миллиона рублей, предполагаемый курьер задержан, сообщила пресс-служба регионального... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:12+0300

2026-10-02T15:12+0300

2026-10-02T15:12+0300

мошенничество

общество

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челябинская область

мвд

мошенники

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт – ПРАЙМ. Аферисты лишили петербургскую пенсионерку денег и ценностей почти на 182 миллиона рублей, предполагаемый курьер задержан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, 26 сентября в полицию Красногвардейского района обратилась 77-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошеннической схемы. Под предлогом необходимости декларирования сбережений мошенники убедили пенсионерку через сына передать курьерам 77,3 миллиона рублей, 120 тысяч евро и 2 тысячи долларов. Также аферистам достались более 400 инвестиционных монет и пять золотых монет оценочной стоимостью более 42 миллионов рублей. "Общий ущерб от действий мошенников составил 181 миллион 786 тысяч рублей", – говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Предполагаемый курьер, житель Челябинской области, задержан и заключен под стражу. По предварительным данным полиции, мужчина, забирая у граждан деньги и ценности, оставлял их в тайниках, в том числе и закапывал в местах, координаты которых ему сообщали неизвестные "кураторы". В настоящее время устанавливается причастность задержанного к аналогичным эпизодам мошенничества. Также полиция ищет остальных участников преступной схемы, добавили в региональном главке МВД.

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общество , россия, челябинская область, мвд, мошенники, санкт-петербург