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Эксперт рассказал, как мошенники маскируются под Госжилинспекцию - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как мошенники маскируются под Госжилинспекцию
Эксперт рассказал, как мошенники маскируются под Госжилинспекцию - 02.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как мошенники маскируются под Госжилинспекцию
Мошенники могут выдавать себя за сотрудников Государственной жилищной инспекции и рассылать фишинговые сообщения в мессенджерах, чтобы заполучить данные россиян | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:26+0300
2026-10-02T15:26+0300
мошенничество
общество
мошенники
россия
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников Государственной жилищной инспекции и рассылать фишинговые сообщения в мессенджерах, чтобы заполучить данные россиян и похитить у них деньги, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "Мошенники маскируются под Государственную жилищную инспекцию региона и рассылают фишинговые сообщения в мессенджерах. Человеку приходит СМС с указанием его данных и ФИО. В сообщении говорится о завершенной проверке жилья и якобы выявленных нарушениях, например о незаконной перепланировке. Чтобы "ознакомиться с материалами дела", предлагают перейти по ссылке, а далее воруют личные данные или деньги", - сказал Щербаченко NEWS.ru. Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы с незнакомых сайтов. Щербаченко также порекомендовал проверять информацию на официальных сайтах государственных органов. Эксперт подчеркнул, что Госжилинспекция никогда не отправляет уведомления через личные сообщения в мессенджерах.
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общество , мошенники, россия
Мошенничество, Общество , МОШЕННИКИ, РОССИЯ
15:26 02.10.2026
 
Эксперт рассказал, как мошенники маскируются под Госжилинспекцию

Щербаченко: мошенники под видом Госжилинспекции шлют сообщения и крадут данные россиян

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников Государственной жилищной инспекции и рассылать фишинговые сообщения в мессенджерах, чтобы заполучить данные россиян и похитить у них деньги, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Мошенники маскируются под Государственную жилищную инспекцию региона и рассылают фишинговые сообщения в мессенджерах. Человеку приходит СМС с указанием его данных и ФИО. В сообщении говорится о завершенной проверке жилья и якобы выявленных нарушениях, например о незаконной перепланировке. Чтобы "ознакомиться с материалами дела", предлагают перейти по ссылке, а далее воруют личные данные или деньги", - сказал Щербаченко NEWS.ru.
Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы с незнакомых сайтов. Щербаченко также порекомендовал проверять информацию на официальных сайтах государственных органов.
Эксперт подчеркнул, что Госжилинспекция никогда не отправляет уведомления через личные сообщения в мессенджерах.
 
МошенничествоОбществоМОШЕННИКИРОССИЯ
 
 
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