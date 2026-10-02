https://1prime.ru/20261002/moshenniki-873912404.html

Эксперт рассказал, как мошенники маскируются под Госжилинспекцию

Эксперт рассказал, как мошенники маскируются под Госжилинспекцию - 02.10.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как мошенники маскируются под Госжилинспекцию

Мошенники могут выдавать себя за сотрудников Государственной жилищной инспекции и рассылать фишинговые сообщения в мессенджерах, чтобы заполучить данные россиян | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T15:26+0300

2026-10-02T15:26+0300

2026-10-02T15:26+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Мошенники могут выдавать себя за сотрудников Государственной жилищной инспекции и рассылать фишинговые сообщения в мессенджерах, чтобы заполучить данные россиян и похитить у них деньги, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. "Мошенники маскируются под Государственную жилищную инспекцию региона и рассылают фишинговые сообщения в мессенджерах. Человеку приходит СМС с указанием его данных и ФИО. В сообщении говорится о завершенной проверке жилья и якобы выявленных нарушениях, например о незаконной перепланировке. Чтобы "ознакомиться с материалами дела", предлагают перейти по ссылке, а далее воруют личные данные или деньги", - сказал Щербаченко NEWS.ru. Эксперт посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам и не скачивать файлы с незнакомых сайтов. Щербаченко также порекомендовал проверять информацию на официальных сайтах государственных органов. Эксперт подчеркнул, что Госжилинспекция никогда не отправляет уведомления через личные сообщения в мессенджерах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , мошенники, россия