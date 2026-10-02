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Движение временно перекрыли на ряде участков в Москве вечером в пятницу

Движение временно перекрыли на ряде участков в Москве вечером в пятницу - 02.10.2026, ПРАЙМ

Движение временно перекрыли на ряде участков в Москве вечером в пятницу

Движение транспорта временно ограничено на ряде участков Москвы вечером в пятницу, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T18:29+0300

2026-10-02T18:29+0300

2026-10-02T18:40+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Движение транспорта временно ограничено на ряде участков Москвы вечером в пятницу, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Движение временно закрыто на Филатовском шоссе в районе Киевского шоссе; Проспекте Маршала Жукова в районе улицы Крылатская по направлению в область", - говорится в Telegram-канале дептранса. Кроме того, движение транспорта временно перекрыли на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной, следует из сообщения департамента.

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