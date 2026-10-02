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Движение временно перекрыли на ряде участков в Москве вечером в пятницу
Движение временно перекрыли на ряде участков в Москве вечером в пятницу - 02.10.2026, ПРАЙМ
Движение временно перекрыли на ряде участков в Москве вечером в пятницу
Движение транспорта временно ограничено на ряде участков Москвы вечером в пятницу, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T18:29+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Движение транспорта временно ограничено на ряде участков Москвы вечером в пятницу, сообщили в столичном департаменте транспорта. "Движение временно закрыто на Филатовском шоссе в районе Киевского шоссе; Проспекте Маршала Жукова в районе улицы Крылатская по направлению в область", - говорится в Telegram-канале дептранса. Кроме того, движение транспорта временно перекрыли на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной, следует из сообщения департамента.
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бизнес, россия, общество , москва
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА
Движение временно перекрыли на ряде участков в Москве вечером в пятницу
На Филатовском и Киевском шоссе в Москве временно перекрыли движение
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Движение транспорта временно ограничено на ряде участков Москвы вечером в пятницу, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Движение временно закрыто на Филатовском шоссе в районе Киевского шоссе; Проспекте Маршала Жукова в районе улицы Крылатская по направлению в область", - говорится в Telegram-канале дептранса.
Кроме того, движение транспорта временно перекрыли на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной, следует из сообщения департамента.