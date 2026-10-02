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На ряде участков Москвы возобновили движение транспорта

На ряде участков Москвы возобновили движение транспорта - 02.10.2026, ПРАЙМ

На ряде участков Москвы возобновили движение транспорта

Движение транспорта возобновлено на ряде участков Москвы вечером в пятницу после временных перекрытий, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T19:09+0300

2026-10-02T19:09+0300

2026-10-02T19:09+0300

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Движение транспорта возобновлено на ряде участков Москвы вечером в пятницу после временных перекрытий, сообщили в столичном департаменте транспорта. Ранее движение было временно закрыто на Филатовском шоссе в районе Киевского шоссе, на Проспекте Маршала Жукова в районе улицы Крылатская по направлению в область, на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной. "Движение открыто на Филатовском шоссе, Проспекте Маршала, Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.

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