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На ряде участков Москвы возобновили движение транспорта
На ряде участков Москвы возобновили движение транспорта - 02.10.2026, ПРАЙМ
На ряде участков Москвы возобновили движение транспорта
Движение транспорта возобновлено на ряде участков Москвы вечером в пятницу после временных перекрытий, сообщили в столичном департаменте транспорта. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:09+0300
2026-10-02T19:09+0300
2026-10-02T19:09+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Движение транспорта возобновлено на ряде участков Москвы вечером в пятницу после временных перекрытий, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее движение было временно закрыто на Филатовском шоссе в районе Киевского шоссе, на Проспекте Маршала Жукова в районе улицы Крылатская по направлению в область, на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.
"Движение открыто на Филатовском шоссе, Проспекте Маршала, Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.
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бизнес, россия, москва
На ряде участков Москвы возобновили движение транспорта
На некоторых участках Москвы после временных перекрытий возобновили движение транспорта
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Движение транспорта возобновлено на ряде участков Москвы вечером в пятницу после временных перекрытий, сообщили в столичном департаменте транспорта.
Ранее движение было временно закрыто на Филатовском шоссе в районе Киевского шоссе, на Проспекте Маршала Жукова в районе улицы Крылатская по направлению в область, на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной.
"Движение открыто на Филатовском шоссе, Проспекте Маршала, Большом Каменном мосту, Кремлевской набережной", - говорится в сообщении департамента в Telegram-канале.