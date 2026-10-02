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В Москве более 85% жилых домов и более 96% соцобъектов включили отопление - 02.10.2026, ПРАЙМ
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В Москве более 85% жилых домов и более 96% соцобъектов включили отопление
В Москве более 85% жилых домов и более 96% соцобъектов включили отопление - 02.10.2026, ПРАЙМ
В Москве более 85% жилых домов и более 96% соцобъектов включили отопление
Специалисты комплекса городского хозяйства включили отопление в более 85% жилых домов и свыше 96% социальных объектов Москвы, сообщили в ведомстве. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T19:39+0300
2026-10-02T19:39+0300
недвижимость
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства включили отопление в более 85% жилых домов и свыше 96% социальных объектов Москвы, сообщили в ведомстве. По словам главы комплекса, заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты продолжают работы по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные дома "Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, по состоянию на 18.00 2 октября отопление включили в свыше 85% домов и более 96% социальных объектов", – приводятся его слова в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс". Подача тепла осуществляется поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. Сначала теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем – предприятия торговли и промышленности.
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40
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40
192
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недвижимость, москва
Недвижимость, МОСКВА
19:39 02.10.2026
 
В Москве более 85% жилых домов и более 96% соцобъектов включили отопление

В Москве более 85% жилых домов и более 96% соцобъектов включили отопление

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства включили отопление в более 85% жилых домов и свыше 96% социальных объектов Москвы, сообщили в ведомстве.
По словам главы комплекса, заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты продолжают работы по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь в социальные учреждения и многоквартирные дома
"Все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, по состоянию на 18.00 2 октября отопление включили в свыше 85% домов и более 96% социальных объектов", – приводятся его слова в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Подача тепла осуществляется поэтапно, отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. Сначала теплом обеспечивают соцучреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем – предприятия торговли и промышленности.
 
НедвижимостьМОСКВА
 
 
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