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Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт вечером в пятницу - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт вечером в пятницу
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт вечером в пятницу - 02.10.2026, ПРАЙМ
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт вечером в пятницу
Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт в связи с ожидаемой высокой интенсивностью движения в пятницу, сообщили в столичном департаменте... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:42+0300
2026-10-02T15:43+0300
бизнес
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт в связи с ожидаемой высокой интенсивностью движения в пятницу, сообщили в столичном департаменте транспорта. "По данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов и интенсивное движение в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область... Сегодня вечером по возможности воспользуйтесь городским транспортом. Если без авто не обойтись, выезжайте после 19.00", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В дептрансе подчеркнули, что особенно интенсивное движение в городе ожидается на шоссе Энтузиастов по направлению в область, на проспекте Маршала Жукова по направлению в область, а также на Ленинградском шоссе по направлению в область. "В выходные планируйте поездки заранее. В ЦАО и ЗАО будут временные ограничения движения на ряде улиц и набережных", - добавили в департаменте.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
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40
бизнес
Бизнес
15:42 02.10.2026 (обновлено: 15:43 02.10.2026)
 
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт вечером в пятницу

Дептранс порекомендовал москвичам использовать городской транспорт вечером в пятницу

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт в связи с ожидаемой высокой интенсивностью движения в пятницу, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"По данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов и интенсивное движение в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область... Сегодня вечером по возможности воспользуйтесь городским транспортом. Если без авто не обойтись, выезжайте после 19.00", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В дептрансе подчеркнули, что особенно интенсивное движение в городе ожидается на шоссе Энтузиастов по направлению в область, на проспекте Маршала Жукова по направлению в область, а также на Ленинградском шоссе по направлению в область.
"В выходные планируйте поездки заранее. В ЦАО и ЗАО будут временные ограничения движения на ряде улиц и набережных", - добавили в департаменте.
 
Бизнес
 
 
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