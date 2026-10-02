https://1prime.ru/20261002/moskvichi-873913517.html
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт вечером в пятницу
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт вечером в пятницу - 02.10.2026, ПРАЙМ
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт вечером в пятницу
Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт в связи с ожидаемой высокой интенсивностью движения в пятницу, сообщили в столичном департаменте... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:42+0300
2026-10-02T15:42+0300
2026-10-02T15:43+0300
бизнес
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт в связи с ожидаемой высокой интенсивностью движения в пятницу, сообщили в столичном департаменте транспорта. "По данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов и интенсивное движение в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область... Сегодня вечером по возможности воспользуйтесь городским транспортом. Если без авто не обойтись, выезжайте после 19.00", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В дептрансе подчеркнули, что особенно интенсивное движение в городе ожидается на шоссе Энтузиастов по направлению в область, на проспекте Маршала Жукова по направлению в область, а также на Ленинградском шоссе по направлению в область. "В выходные планируйте поездки заранее. В ЦАО и ЗАО будут временные ограничения движения на ряде улиц и набережных", - добавили в департаменте.
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бизнес
Москвичам рекомендовали использовать городской транспорт вечером в пятницу
Дептранс порекомендовал москвичам использовать городской транспорт вечером в пятницу
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Москвичам рекомендуется использовать городской транспорт в связи с ожидаемой высокой интенсивностью движения в пятницу, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"По данным ЦОДД, вечером ожидаем до семи баллов и интенсивное движение в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область... Сегодня вечером по возможности воспользуйтесь городским транспортом. Если без авто не обойтись, выезжайте после 19.00", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В дептрансе подчеркнули, что особенно интенсивное движение в городе ожидается на шоссе Энтузиастов по направлению в область, на проспекте Маршала Жукова по направлению в область, а также на Ленинградском шоссе по направлению в область.
"В выходные планируйте поездки заранее. В ЦАО и ЗАО будут временные ограничения движения на ряде улиц и набережных", - добавили в департаменте.