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Денежная база РФ в узком определении уменьшилась до 22,7 триллиона рублей

Денежная база РФ в узком определении уменьшилась до 22,7 триллиона рублей - 02.10.2026, ПРАЙМ

Денежная база РФ в узком определении уменьшилась до 22,7 триллиона рублей

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 25 сентября уменьшилась до 22,762 триллиона рублей с 22,837 триллиона на 18 сентября, сообщил Банк России. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T11:22+0300

2026-10-02T11:22+0300

2026-10-02T11:22+0300

финансы

россия

банк россии

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 25 сентября уменьшилась до 22,762 триллиона рублей с 22,837 триллиона на 18 сентября, сообщил Банк России. Таким образом, за неделю она уменьшилась на 75 миллиардов рублей, или на 0,33%. Показатель впервые превысил 20 триллионов рублей на рубеже марта-апреля и непрерывно рос все лето. Отметка в 22 триллиона была преодолена в конце июля. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

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