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СМИ: Париж предложил ЕС высвободить 50 миллионов баррелей дизеля и нефти - 02.10.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Париж предложил ЕС высвободить 50 миллионов баррелей дизеля и нефти
СМИ: Париж предложил ЕС высвободить 50 миллионов баррелей дизеля и нефти - 02.10.2026, ПРАЙМ
СМИ: Париж предложил ЕС высвободить 50 миллионов баррелей дизеля и нефти
Франция предложила европейцам высвободить 50 миллионов баррелей дизельного топлива из европейских запасов, а также 50 миллионов баррелей сырой нефти в рамках... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:28+0300
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ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Франция предложила европейцам высвободить 50 миллионов баррелей дизельного топлива из европейских запасов, а также 50 миллионов баррелей сырой нефти в рамках стран-членов Международного энергетического агентства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп допустил запрет на экспорт дизеля для стабилизации ситуации с топливом в стране. Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что планирует призвать европейцев высвободить часть запасов дизтоплива. "В ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу, правительства стран ЕС обсудили предложение Франции о высвобождении европейскими странами 50 миллионов баррелей дизельного топлива, а также о выделении странами-членами Международного энергетического агентства 50 миллионов баррелей сырой нефти", - передает агентство. При этом европейские страны считают, что любое соглашение о выводе запасов на рынок должно подкрепляться обязательствами США о непрекращении экспорта дизельного топлива, отмечает Reuters. Кроме того, по информации агентства, международную энергетическую повестку президент Франции Эммануэль Макрон в ночь на пятницу обсудил с Трампом и канадским премьером Марком Карни. Макрон призвал совместно работать над решением энергокризиса и не вводить ограничения на экспорт топлива. Для координации действий по ценам и поставкам энергоресурсов Франция планирует организовать видеоконференцию с участием стран "Большой семерки". В сентябре в США были зафиксированы ценовые рекорды на дизельное топливо. Как сообщало издание Politico, администрация президента США работает над планом по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители внутри страны перед промежуточными выборами в конгресс. Позднее Трамп допустил, что американская сторона может обратиться к Европе, чтобы задействовать часть стратегических запасов для стабилизации ситуации на мировом рынке.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, reuters, ес, politico, эммануэль макрон, марк карни, европа, франция
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Reuters, ЕС, Politico, Эммануэль Макрон, Марк Карни, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ
12:28 02.10.2026
 
СМИ: Париж предложил ЕС высвободить 50 миллионов баррелей дизеля и нефти

Reuters: Париж предложил ЕС высвободить 50 миллионов баррелей дизеля и нефти

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяные танкеры
Нефтяные танкеры - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Франция предложила европейцам высвободить 50 миллионов баррелей дизельного топлива из европейских запасов, а также 50 миллионов баррелей сырой нефти в рамках стран-членов Международного энергетического агентства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил запрет на экспорт дизеля для стабилизации ситуации с топливом в стране. Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что планирует призвать европейцев высвободить часть запасов дизтоплива.
"В ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу, правительства стран ЕС обсудили предложение Франции о высвобождении европейскими странами 50 миллионов баррелей дизельного топлива, а также о выделении странами-членами Международного энергетического агентства 50 миллионов баррелей сырой нефти", - передает агентство.
При этом европейские страны считают, что любое соглашение о выводе запасов на рынок должно подкрепляться обязательствами США о непрекращении экспорта дизельного топлива, отмечает Reuters.
Кроме того, по информации агентства, международную энергетическую повестку президент Франции Эммануэль Макрон в ночь на пятницу обсудил с Трампом и канадским премьером Марком Карни. Макрон призвал совместно работать над решением энергокризиса и не вводить ограничения на экспорт топлива.
Для координации действий по ценам и поставкам энергоресурсов Франция планирует организовать видеоконференцию с участием стран "Большой семерки".
В сентябре в США были зафиксированы ценовые рекорды на дизельное топливо. Как сообщало издание Politico, администрация президента США работает над планом по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители внутри страны перед промежуточными выборами в конгресс. Позднее Трамп допустил, что американская сторона может обратиться к Европе, чтобы задействовать часть стратегических запасов для стабилизации ситуации на мировом рынке.
 
Мировая экономикаСШАДональд ТрампReutersЕСPoliticoЭммануэль МакронМарк КарниЕВРОПАФРАНЦИЯ
 
 
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