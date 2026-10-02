СМИ: Париж предложил ЕС высвободить 50 миллионов баррелей дизеля и нефти
Reuters: Париж предложил ЕС высвободить 50 миллионов баррелей дизеля и нефти
ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Франция предложила европейцам высвободить 50 миллионов баррелей дизельного топлива из европейских запасов, а также 50 миллионов баррелей сырой нефти в рамках стран-членов Международного энергетического агентства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил запрет на экспорт дизеля для стабилизации ситуации с топливом в стране. Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что планирует призвать европейцев высвободить часть запасов дизтоплива.
"В ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу, правительства стран ЕС обсудили предложение Франции о высвобождении европейскими странами 50 миллионов баррелей дизельного топлива, а также о выделении странами-членами Международного энергетического агентства 50 миллионов баррелей сырой нефти", - передает агентство.
При этом европейские страны считают, что любое соглашение о выводе запасов на рынок должно подкрепляться обязательствами США о непрекращении экспорта дизельного топлива, отмечает Reuters.
Кроме того, по информации агентства, международную энергетическую повестку президент Франции Эммануэль Макрон в ночь на пятницу обсудил с Трампом и канадским премьером Марком Карни. Макрон призвал совместно работать над решением энергокризиса и не вводить ограничения на экспорт топлива.
Для координации действий по ценам и поставкам энергоресурсов Франция планирует организовать видеоконференцию с участием стран "Большой семерки".
В сентябре в США были зафиксированы ценовые рекорды на дизельное топливо. Как сообщало издание Politico, администрация президента США работает над планом по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители внутри страны перед промежуточными выборами в конгресс. Позднее Трамп допустил, что американская сторона может обратиться к Европе, чтобы задействовать часть стратегических запасов для стабилизации ситуации на мировом рынке.