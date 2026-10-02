https://1prime.ru/20261002/neft-873897944.html

СМИ: Париж предложил ЕС высвободить 50 миллионов баррелей дизеля и нефти

СМИ: Париж предложил ЕС высвободить 50 миллионов баррелей дизеля и нефти - 02.10.2026, ПРАЙМ

СМИ: Париж предложил ЕС высвободить 50 миллионов баррелей дизеля и нефти

Франция предложила европейцам высвободить 50 миллионов баррелей дизельного топлива из европейских запасов, а также 50 миллионов баррелей сырой нефти в рамках... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:28+0300

2026-10-02T12:28+0300

2026-10-02T12:28+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

reuters

ес

politico

эммануэль макрон

марк карни

европа

франция

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/10/868349507_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6557e0a983bdf469b49be3a123616770.jpg

ПАРИЖ, 2 окт - ПРАЙМ. Франция предложила европейцам высвободить 50 миллионов баррелей дизельного топлива из европейских запасов, а также 50 миллионов баррелей сырой нефти в рамках стран-членов Международного энергетического агентства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп допустил запрет на экспорт дизеля для стабилизации ситуации с топливом в стране. Позднее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что планирует призвать европейцев высвободить часть запасов дизтоплива. "В ходе телефонной конференции, состоявшейся в пятницу, правительства стран ЕС обсудили предложение Франции о высвобождении европейскими странами 50 миллионов баррелей дизельного топлива, а также о выделении странами-членами Международного энергетического агентства 50 миллионов баррелей сырой нефти", - передает агентство. При этом европейские страны считают, что любое соглашение о выводе запасов на рынок должно подкрепляться обязательствами США о непрекращении экспорта дизельного топлива, отмечает Reuters. Кроме того, по информации агентства, международную энергетическую повестку президент Франции Эммануэль Макрон в ночь на пятницу обсудил с Трампом и канадским премьером Марком Карни. Макрон призвал совместно работать над решением энергокризиса и не вводить ограничения на экспорт топлива. Для координации действий по ценам и поставкам энергоресурсов Франция планирует организовать видеоконференцию с участием стран "Большой семерки". В сентябре в США были зафиксированы ценовые рекорды на дизельное топливо. Как сообщало издание Politico, администрация президента США работает над планом по введению 90-дневного запрета на экспорт дизельного топлива, чтобы снизить рекордные цены на энергоносители внутри страны перед промежуточными выборами в конгресс. Позднее Трамп допустил, что американская сторона может обратиться к Европе, чтобы задействовать часть стратегических запасов для стабилизации ситуации на мировом рынке.

сша

европа

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, reuters, ес, politico, эммануэль макрон, марк карни, европа, франция