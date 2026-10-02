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Королевская династия Нидерландов заработала на колониализме 500 млн евро - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Королевская династия Нидерландов заработала на колониализме 500 млн евро
Королевская династия Нидерландов заработала на колониализме 500 млн евро - 02.10.2026, ПРАЙМ
Королевская династия Нидерландов заработала на колониализме 500 млн евро
Правящая королевская династия Нидерландов Оранских-Нассау веками поддерживала колониализм и получала от него значительную финансовую выгоду, сообщила... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T15:14+0300
2026-10-02T15:14+0300
общество
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правящая королевская династия Нидерландов Оранских-Нассау веками поддерживала колониализм и получала от него значительную финансовую выгоду, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на результаты исследования Лейденского университета. "Оранские-Нассау на протяжении веков открыто поддерживали колониализм и получали от него значительную выгоду, однако относительно мало влияли на политику Нидерландов в этой сфере", - говорится в сообщении. Этому вопросу посвящено исследование университета Лейдена, который по просьбе правящего короля Нидерландов Виллема-Александра в течение нескольких лет изучал колониальное прошлое его семьи. Руководитель исследования Герт Остинди заявил, что речь шла о "многовековой активной и беспринципной поддержке колониализма, включая рабство". По его словам, представители династии считали колониальные войны и насильственное подавление восстаний неизбежными и оправданными. Критика колониализма со стороны Оранских впервые прозвучала лишь при королеве Юлиане, взошедшей на престол в 1948 году. Основную финансовую выгоду династия получила благодаря Голландской Ост-Индской компании (VOC), а позднее - Голландской Ост-Индии. "В пересчете на современные деньги их доход от этой деятельности составил полмиллиарда евро", - сообщает NOS. На трансатлантической работорговле и рабстве в Карибском регионе Оранские практически ничего не заработали. Вест-Индская компания, занимавшаяся этим, была малоуспешной и приносила Оранским в основном убытки. Руководитель исследования считает оправданными извинения короля Виллема-Александра, принесенные 1 июля 2023 года за "бездействие его предков, которые не вмешались в ситуацию с атлантическим рабством".
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общество , нидерланды
Общество , НИДЕРЛАНДЫ
15:14 02.10.2026
 
Королевская династия Нидерландов заработала на колониализме 500 млн евро

NOS: правящая королевская династия Нидерландов веками поддерживала колониализм

CC BY 2.0 / hmmmayor / rotterdamФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
CC BY 2.0 / hmmmayor / rotterdam
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правящая королевская династия Нидерландов Оранских-Нассау веками поддерживала колониализм и получала от него значительную финансовую выгоду, сообщила телерадиокомпания NOS со ссылкой на результаты исследования Лейденского университета.
"Оранские-Нассау на протяжении веков открыто поддерживали колониализм и получали от него значительную выгоду, однако относительно мало влияли на политику Нидерландов в этой сфере", - говорится в сообщении.
Этому вопросу посвящено исследование университета Лейдена, который по просьбе правящего короля Нидерландов Виллема-Александра в течение нескольких лет изучал колониальное прошлое его семьи.
Руководитель исследования Герт Остинди заявил, что речь шла о "многовековой активной и беспринципной поддержке колониализма, включая рабство". По его словам, представители династии считали колониальные войны и насильственное подавление восстаний неизбежными и оправданными. Критика колониализма со стороны Оранских впервые прозвучала лишь при королеве Юлиане, взошедшей на престол в 1948 году.
Основную финансовую выгоду династия получила благодаря Голландской Ост-Индской компании (VOC), а позднее - Голландской Ост-Индии.
"В пересчете на современные деньги их доход от этой деятельности составил полмиллиарда евро", - сообщает NOS.
На трансатлантической работорговле и рабстве в Карибском регионе Оранские практически ничего не заработали. Вест-Индская компания, занимавшаяся этим, была малоуспешной и приносила Оранским в основном убытки.
Руководитель исследования считает оправданными извинения короля Виллема-Александра, принесенные 1 июля 2023 года за "бездействие его предков, которые не вмешались в ситуацию с атлантическим рабством".
 
ОбществоНИДЕРЛАНДЫ
 
 
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