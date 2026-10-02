https://1prime.ru/20261002/niderlandy-873915570.html

В Нидерландах осложнено судоходство из-за низкого уровня воды

В Нидерландах осложнено судоходство из-за низкого уровня воды - 02.10.2026, ПРАЙМ

В Нидерландах осложнено судоходство из-за низкого уровня воды

Из-за экстремально низкого уровня воды в реках в Нидерландах осложняется судоходство: на отдельных участках рек Эйссел, Недеррейн и Ваал глубина опустилась... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T16:15+0300

2026-10-02T16:15+0300

2026-10-02T16:21+0300

нидерланды

европа

германия

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Из-за экстремально низкого уровня воды в реках в Нидерландах осложняется судоходство: на отдельных участках рек Эйссел, Недеррейн и Ваал глубина опустилась настолько, что службы больше не могут полноценно измерять фарватер, сообщила телерадиокомпания NOS. "Уровень воды в реках на востоке Нидерландов сейчас настолько низок, что неясно, возможно ли там судоходство", - передает телеканал в пятницу. Как сообщили в Управлении водными ресурсами при министерстве инфраструктуры Нидерландов, на реках Эйссел, Недеррейн и на значительной части реки Ваал больше невозможно точно определить, безопасно ли движение судов. По данным ведомства, большинство измерительных судов имеют слишком большую осадку и не могут пройти на мелководные участки. Поэтому капитанам судов внутреннего плавания теперь приходится самостоятельно оценивать, безопасно ли там проходить В некоторых местах глубина сейчас составляет менее 125 сантиметров, а большинство судов, с помощью которых Управление водными ресурсами проводит замеры, имеют большую осадку, поэтому они просто не могут туда пройти. Управление водными ресурсами измеряет глубину фарватера, чтобы можно было определить допустимый объем груза для судна и избежать посадки на мель. Аналогичные данные предоставляют коммерческие компании, но их услуги доступны не всем. Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Рейн на востоке Нидерландов упал в минувшие выходные до самого низкого за 160 лет показателя после периода затяжной жары и засухи, охвативших Европу этим летом. Ситуация также повлияла на работу предприятий в Нидерландах и Германии, поскольку речные суда вынуждены перевозить меньше грузов, что приводит к росту транспортных расходов.

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нидерланды, европа, германия