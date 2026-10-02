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Жители еврозоны стали меньше откладывать - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Жители еврозоны стали меньше откладывать
Жители еврозоны стали меньше откладывать - 02.10.2026, ПРАЙМ
Жители еврозоны стали меньше откладывать
Норма сбережений домохозяйств в еврозоне во втором квартале снизилась до минимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T13:51+0300
2026-10-02T14:02+0300
финансы
мировая экономика
евростат
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Норма сбережений домохозяйств в еврозоне во втором квартале снизилась до минимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. "Норма сбережений домохозяйств в еврозоне снизилась до 14,2% во втором квартале 2026 года по сравнению с 14,4% в первом квартале. Это связано с тем, что потребление росло более быстрыми темпами, чем валовой располагаемый доход: на 1,3% и 1,1% соответственно", - сообщает ведомство. Согласно анализу агентства, показатель стал минимальным с третьего квартала 2023 года. В то же время норма инвестиций домохозяйств в еврозоне снизилась с 8,4% до 8,3% во втором квартале 2026 года, поскольку валовое накопление основного капитала росло более медленными темпами, чем валовой располагаемый доход: на 0,5% и 1,1% соответственно. При этом норма инвестиций бизнеса в еврозоне выросла с 22,5% в первом квартале до 22,7% во втором квартале 2026 года. Норма сбережений домохозяйств - это доля доходов, направляемая на сбережения, а норма инвестиций - соответственно, доля инвестируемых доходов.
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финансы, мировая экономика, евростат
Финансы, Мировая экономика, Евростат
13:51 02.10.2026 (обновлено: 14:02 02.10.2026)
 
Жители еврозоны стали меньше откладывать

Евростат: норма сбережений домохозяйств в еврозоне упала до минимума с середины 2023 года

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Норма сбережений домохозяйств в еврозоне во втором квартале снизилась до минимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
"Норма сбережений домохозяйств в еврозоне снизилась до 14,2% во втором квартале 2026 года по сравнению с 14,4% в первом квартале. Это связано с тем, что потребление росло более быстрыми темпами, чем валовой располагаемый доход: на 1,3% и 1,1% соответственно", - сообщает ведомство.
Согласно анализу агентства, показатель стал минимальным с третьего квартала 2023 года.
В то же время норма инвестиций домохозяйств в еврозоне снизилась с 8,4% до 8,3% во втором квартале 2026 года, поскольку валовое накопление основного капитала росло более медленными темпами, чем валовой располагаемый доход: на 0,5% и 1,1% соответственно.
При этом норма инвестиций бизнеса в еврозоне выросла с 22,5% в первом квартале до 22,7% во втором квартале 2026 года.
Норма сбережений домохозяйств - это доля доходов, направляемая на сбережения, а норма инвестиций - соответственно, доля инвестируемых доходов.
 
ФинансыМировая экономикаЕвростат
 
 
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