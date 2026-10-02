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Жители еврозоны стали меньше откладывать

Жители еврозоны стали меньше откладывать - 02.10.2026, ПРАЙМ

Жители еврозоны стали меньше откладывать

Норма сбережений домохозяйств в еврозоне во втором квартале снизилась до минимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T13:51+0300

2026-10-02T13:51+0300

2026-10-02T14:02+0300

финансы

мировая экономика

евростат

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Норма сбережений домохозяйств в еврозоне во втором квартале снизилась до минимума с середины 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. "Норма сбережений домохозяйств в еврозоне снизилась до 14,2% во втором квартале 2026 года по сравнению с 14,4% в первом квартале. Это связано с тем, что потребление росло более быстрыми темпами, чем валовой располагаемый доход: на 1,3% и 1,1% соответственно", - сообщает ведомство. Согласно анализу агентства, показатель стал минимальным с третьего квартала 2023 года. В то же время норма инвестиций домохозяйств в еврозоне снизилась с 8,4% до 8,3% во втором квартале 2026 года, поскольку валовое накопление основного капитала росло более медленными темпами, чем валовой располагаемый доход: на 0,5% и 1,1% соответственно. При этом норма инвестиций бизнеса в еврозоне выросла с 22,5% в первом квартале до 22,7% во втором квартале 2026 года. Норма сбережений домохозяйств - это доля доходов, направляемая на сбережения, а норма инвестиций - соответственно, доля инвестируемых доходов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, мировая экономика, евростат