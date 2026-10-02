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Новак назвал приоритеты в работе по запуску нового инвестиционного цикла
Новак назвал приоритеты в работе по запуску нового инвестиционного цикла - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак назвал приоритеты в работе по запуску нового инвестиционного цикла
Основные приоритеты в работе по запуску нового инвестиционного цикла в России - избавление от накопленных долгов и убытков, четкие приоритеты в господдержке,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:44+0300
2026-10-02T12:44+0300
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Основные приоритеты в работе по запуску нового инвестиционного цикла в России - избавление от накопленных долгов и убытков, четкие приоритеты в господдержке, развитие условий ведения бизнеса и эффективное использование свободных мощностей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Запуск нового цикла требует снятия накопленных ограничений. При этом мы понимаем, что ресурс у нас ограничен - и у бизнеса, и у государства. Поэтому здесь ставка не на новые деньги, а на повышение эффективности. Здесь приоритетом является расчистка накопленных долгов и убытков", - сказал Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Кроме того, по его словам, необходимо расставить четкие приоритеты в государственной поддержке инвестиций. "Сквозным фильтром должна стать таксономия (классификация и систематизация - ред.). И ее использование позволит сфокусировать ключевые инструменты поддержки на приоритетных направлениях - это технологии, обеспечение внутреннего спроса, структурные изменения, снижение импортозависимости", - подчеркнул Новак. Вице-премьер добавил, что при этом необходимо продолжить развивать институциональные условия ведения бизнеса и сокращать инвестиционно-строительный цикл. "А также эффективно использовать свободные мощности и инфраструктуру, в том числе в энергетике и в транспорте", - добавил он.
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россия, финансы, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Александр Новак, Совет Федерации
Новак назвал приоритеты в работе по запуску нового инвестиционного цикла
Вице-премьер Новак назвал избавление от накопленных долгов и убытков основным приоритетом
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Основные приоритеты в работе по запуску нового инвестиционного цикла в России - избавление от накопленных долгов и убытков, четкие приоритеты в господдержке, развитие условий ведения бизнеса и эффективное использование свободных мощностей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Запуск нового цикла требует снятия накопленных ограничений. При этом мы понимаем, что ресурс у нас ограничен - и у бизнеса, и у государства. Поэтому здесь ставка не на новые деньги, а на повышение эффективности. Здесь приоритетом является расчистка накопленных долгов и убытков", - сказал Новак
, выступая на правительственном часе в Совете Федерации
.
Кроме того, по его словам, необходимо расставить четкие приоритеты в государственной поддержке инвестиций.
"Сквозным фильтром должна стать таксономия (классификация и систематизация - ред.). И ее использование позволит сфокусировать ключевые инструменты поддержки на приоритетных направлениях - это технологии, обеспечение внутреннего спроса, структурные изменения, снижение импортозависимости", - подчеркнул Новак.
Вице-премьер добавил, что при этом необходимо продолжить развивать институциональные условия ведения бизнеса и сокращать инвестиционно-строительный цикл. "А также эффективно использовать свободные мощности и инфраструктуру, в том числе в энергетике и в транспорте", - добавил он.