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Новак выступит на первом заседании Совфеда в осеннюю сессию - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Новак выступит на первом заседании Совфеда в осеннюю сессию
Новак выступит на первом заседании Совфеда в осеннюю сессию - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак выступит на первом заседании Совфеда в осеннюю сессию
Вице-премьер правительства РФ Александр Новак выступит на первом заседании Совфеда в осеннюю сессию, говорится в повестке. | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T00:20+0300
2026-10-02T00:20+0300
россия
белоруссия
индия
мьянма
александр новак
антон алиханов
совфед
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак выступит на первом заседании Совфеда в осеннюю сессию, говорится в повестке. В рамках "правительственного часа", как ожидается, Новак выступит с докладом о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов. Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов расскажет сенаторам о развитии беспилотных технологий в РФ на примере промышленного кластера электроники и беспилотных технологий в Томской области. Парламентариям предстоит рассмотреть ряд ратификаций. В частности, ратификацию Соглашения между РФ и Белоруссией об отдельных вопросах исполнения исполнительных документов, по которым взыскателями являются госорганы и бюджетные организации Белоруссии; межправсоглашение с Индией о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства; о ратификации Протокола, вносящего изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза. Планируется рассмотреть закон о ратификации Протокола, вносящего изменения в Соглашение между РФ и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории республики, в системе обязательного медстрахования Российской Федерации. В повестке и ратификация Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Мьянмы о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Рассмотрят сенаторы и кадровые вопросы. Так, международный комитет Совета Федерации предложил избрать главой комитета первого зампреда Андрея Денисова, при этом председатель комитета Григорий Карасин станет первым замом. Совфед на заседании в пятницу планирует утвердить это решение, сказал РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко. Также, по его словам, после региональных выборов главы комитетов Совфеда по экономполитике, аграрной политике и региональной политике Андрей Кутепов, Александр Двойных и Андрей Шевченко с высокой долей вероятности сохранят свои посты. Вопрос об утверждении кандидатур председателей комитетов Совфед рассмотрит на заседании в пятницу.
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россия, белоруссия, индия, мьянма, александр новак, антон алиханов, совфед, совет федерации
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ИНДИЯ, МЬЯНМА, Александр Новак, Антон Алиханов, Совфед, Совет Федерации
00:20 02.10.2026
 
Новак выступит на первом заседании Совфеда в осеннюю сессию

Вице-премьер правительства Новак выступит на первом заседании Совфеда в осеннюю сессию

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак выступит на первом заседании Совфеда в осеннюю сессию, говорится в повестке.
В рамках "правительственного часа", как ожидается, Новак выступит с докладом о прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов расскажет сенаторам о развитии беспилотных технологий в РФ на примере промышленного кластера электроники и беспилотных технологий в Томской области.
Парламентариям предстоит рассмотреть ряд ратификаций.
В частности, ратификацию Соглашения между РФ и Белоруссией об отдельных вопросах исполнения исполнительных документов, по которым взыскателями являются госорганы и бюджетные организации Белоруссии; межправсоглашение с Индией о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства; о ратификации Протокола, вносящего изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза.
Планируется рассмотреть закон о ратификации Протокола, вносящего изменения в Соглашение между РФ и Республикой Абхазия о сотрудничестве в области организации страхования граждан РФ, постоянно проживающих на территории республики, в системе обязательного медстрахования Российской Федерации.
В повестке и ратификация Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Мьянмы о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.
Рассмотрят сенаторы и кадровые вопросы.
Так, международный комитет Совета Федерации предложил избрать главой комитета первого зампреда Андрея Денисова, при этом председатель комитета Григорий Карасин станет первым замом. Совфед на заседании в пятницу планирует утвердить это решение, сказал РИА Новости председатель комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.
Также, по его словам, после региональных выборов главы комитетов Совфеда по экономполитике, аграрной политике и региональной политике Андрей Кутепов, Александр Двойных и Андрей Шевченко с высокой долей вероятности сохранят свои посты. Вопрос об утверждении кандидатур председателей комитетов Совфед рассмотрит на заседании в пятницу.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯИНДИЯМЬЯНМААлександр НовакАнтон АлихановСовфедСовет Федерации
 
 
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