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Новак заявил о переходе экономики к более умеренной динамике
Новак заявил о переходе экономики к более умеренной динамике - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак заявил о переходе экономики к более умеренной динамике
Экономика России перешла к более умеренной динамике, это ожидаемый этап, по итогам года ВВП вырастет на 0,6%, заявил вице-премьер правительства РФ Александр... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:38+0300
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россия
александр новак
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Экономика России перешла к более умеренной динамике, это ожидаемый этап, по итогам года ВВП вырастет на 0,6%, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "После высоких темпов роста 2023–2024 годов экономика перешла к более умеренной динамике. Это ожидаемый этап: нормализация после перегрева и одновременно условие снижения инфляции", - сказал он. "В августе ВВП вырос на 0,8%, за восемь месяцев текущего года на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года. По уточненному прогнозу мы ожидаем до конца года примерно такой же уровень роста ВВП", - добавил Новак.
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россия, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Александр Новак, Совет Федерации
Новак заявил о переходе экономики к более умеренной динамике
Новак: экономика России перешла к более умеренной динамике, это ожидаемый этап
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Экономика России перешла к более умеренной динамике, это ожидаемый этап, по итогам года ВВП вырастет на 0,6%, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"После высоких темпов роста 2023–2024 годов экономика перешла к более умеренной динамике. Это ожидаемый этап: нормализация после перегрева и одновременно условие снижения инфляции", - сказал он.
"В августе ВВП вырос на 0,8%, за восемь месяцев текущего года на 0,6% к соответствующему периоду прошлого года. По уточненному прогнозу мы ожидаем до конца года примерно такой же уровень роста ВВП", - добавил Новак
.