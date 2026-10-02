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Новак назвал задачу властей восстановить устойчивые темпы роста экономики - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Новак назвал задачу властей восстановить устойчивые темпы роста экономики
Новак назвал задачу властей восстановить устойчивые темпы роста экономики - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак назвал задачу властей восстановить устойчивые темпы роста экономики
Задачей властей России является восстановление устойчивых темпов роста экономики и обеспечение дальнейшего роста благосостояния граждан, заявил вице-премьер... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:40+0300
2026-10-02T12:40+0300
россия
александр новак
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Задачей властей России является восстановление устойчивых темпов роста экономики и обеспечение дальнейшего роста благосостояния граждан, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Наша задача - восстановить устойчивые темпы роста экономики и обеспечить дальнейший рост благосостояния граждан", - сказал он. "Для этого планируем расширять внутреннее производство, повышать эффективность использования ресурсов и создавать условия для новых инвестиций", - добавил Новак.
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россия, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Александр Новак, Совет Федерации
12:40 02.10.2026
 
Новак назвал задачу властей восстановить устойчивые темпы роста экономики

Новак назвал восстановление устойчивых темпов роста экономики задачей властей России

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкII марафон "Новое знание". День второй
II марафон Новое знание. День второй - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Задачей властей России является восстановление устойчивых темпов роста экономики и обеспечение дальнейшего роста благосостояния граждан, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Наша задача - восстановить устойчивые темпы роста экономики и обеспечить дальнейший рост благосостояния граждан", - сказал он.
"Для этого планируем расширять внутреннее производство, повышать эффективность использования ресурсов и создавать условия для новых инвестиций", - добавил Новак.
 
РОССИЯАлександр НовакСовет Федерации
 
 
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