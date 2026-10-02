https://1prime.ru/20261002/novak-873898707.html

Правительство продолжает мониторинг рынка топлива, заявил Новак

Правительство продолжает мониторинг рынка топлива, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ

Правительство продолжает мониторинг рынка топлива, заявил Новак

Правительство России продолжает оперативный мониторинг рынка топлива и быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы, заявил вице-премьер РФ... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:42+0300

2026-10-02T12:42+0300

2026-10-02T12:42+0300

россия

газ

александр новак

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/84199/14/841991481_0:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_8aa440435b80e36989afb878d97a5301.jpg

МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России продолжает оперативный мониторинг рынка топлива и быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации. "Продолжаем оперативный мониторинг и быстро реагируем на отраслевые и региональные дисбалансы", - сказал он, комментируя ситуацию с топливообеспечением внутреннего рынка. Новак также подчеркнул, что под его руководством совместно с министерствами, организациями и экспертами проводится анализ оперативной ситуации в отрасли. При выявлении рисков правительство вырабатывает меры по их снижению.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газ, александр новак, совет федерации