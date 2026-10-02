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Правительство продолжает мониторинг рынка топлива, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ
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Правительство продолжает мониторинг рынка топлива, заявил Новак
Правительство продолжает мониторинг рынка топлива, заявил Новак - 02.10.2026, ПРАЙМ
Правительство продолжает мониторинг рынка топлива, заявил Новак
Правительство России продолжает оперативный мониторинг рынка топлива и быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы, заявил вице-премьер РФ... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:42+0300
2026-10-02T12:42+0300
россия
газ
александр новак
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России продолжает оперативный мониторинг рынка топлива и быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации. "Продолжаем оперативный мониторинг и быстро реагируем на отраслевые и региональные дисбалансы", - сказал он, комментируя ситуацию с топливообеспечением внутреннего рынка. Новак также подчеркнул, что под его руководством совместно с министерствами, организациями и экспертами проводится анализ оперативной ситуации в отрасли. При выявлении рисков правительство вырабатывает меры по их снижению.
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россия, газ, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Газ, Александр Новак, Совет Федерации
12:42 02.10.2026
 
Правительство продолжает мониторинг рынка топлива, заявил Новак

Вице-премьер Новак: правительство быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы

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© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство России продолжает оперативный мониторинг рынка топлива и быстро реагирует на отраслевые и региональные дисбалансы, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая в Совете Федерации.
"Продолжаем оперативный мониторинг и быстро реагируем на отраслевые и региональные дисбалансы", - сказал он, комментируя ситуацию с топливообеспечением внутреннего рынка.
Новак также подчеркнул, что под его руководством совместно с министерствами, организациями и экспертами проводится анализ оперативной ситуации в отрасли. При выявлении рисков правительство вырабатывает меры по их снижению.
 
РОССИЯГазАлександр НовакСовет Федерации
 
 
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