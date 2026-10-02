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Новак: поддержку российской экономике продолжают оказывать доходы населения
Новак: поддержку российской экономике продолжают оказывать доходы населения - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак: поддержку российской экономике продолжают оказывать доходы населения
Поддержку российской экономике сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак,... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:43+0300
2026-10-02T12:43+0300
2026-10-02T12:43+0300
россия
финансы
александр новак
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Поддержку российской экономике сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Поддержку экономике сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос", - сказал он.
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россия, финансы, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Александр Новак, Совет Федерации
Новак: поддержку российской экономике продолжают оказывать доходы населения
Новак: поддержку экономике продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос