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Новак: поддержку российской экономике продолжают оказывать доходы населения

Новак: поддержку российской экономике продолжают оказывать доходы населения - 02.10.2026, ПРАЙМ

Новак: поддержку российской экономике продолжают оказывать доходы населения

Поддержку российской экономике сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак,... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:43+0300

2026-10-02T12:43+0300

2026-10-02T12:43+0300

россия

финансы

александр новак

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Поддержку российской экономике сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Поддержку экономике сейчас продолжают оказывать доходы населения и потребительский спрос", - сказал он.

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россия, финансы, александр новак, совет федерации