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Новак призвал направлять сбережения в инвестиции для развития производств

Новак призвал направлять сбережения в инвестиции для развития производств - 02.10.2026, ПРАЙМ

Новак призвал направлять сбережения в инвестиции для развития производств

Необходимо направлять долгосрочные сбережения в инвестиции для дальнейшего масштабирования производств и технологий, заявил вице-премьер правительства РФ... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:49+0300

2026-10-02T12:49+0300

2026-10-02T12:49+0300

россия

александр новак

совет федерации

госдума

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Необходимо направлять долгосрочные сбережения в инвестиции для дальнейшего масштабирования производств и технологий, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Для дальнейшего масштабирования производств и технологий необходимо расширять источники капитала. Задача – направлять долгосрочные сбережения в инвестиции и снижать зависимость предприятий от дорогого банковского кредита", – сказал он. Это предполагает развитие облигационного и акционерного финансирования, выход компаний на биржу, расширение участия в процессе пенсионных фондов и страховых организаций, продолжил Новак. Он уточнил, что для технологического бизнеса уже запущена компенсация затрат на размещение акций. Инструмент дополняет грантовую и кредитную поддержку. Правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект об инвестиционном товариществе – он уже принят в первом чтении, уточнил вице-премьер. "Это новая форма договоров, которая позволит увеличить приток прямых и венчурных инвестиций. Ожидаем, что закон будет принят до конца этого года. Рассчитываем на поддержку Совета Федерации", – отметил он.

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россия, александр новак, совет федерации, госдума