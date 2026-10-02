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Новак призвал направлять сбережения в инвестиции для развития производств
Новак призвал направлять сбережения в инвестиции для развития производств - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак призвал направлять сбережения в инвестиции для развития производств
Необходимо направлять долгосрочные сбережения в инвестиции для дальнейшего масштабирования производств и технологий, заявил вице-премьер правительства РФ... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:49+0300
2026-10-02T12:49+0300
2026-10-02T12:49+0300
россия
александр новак
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Необходимо направлять долгосрочные сбережения в инвестиции для дальнейшего масштабирования производств и технологий, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Для дальнейшего масштабирования производств и технологий необходимо расширять источники капитала. Задача – направлять долгосрочные сбережения в инвестиции и снижать зависимость предприятий от дорогого банковского кредита", – сказал он. Это предполагает развитие облигационного и акционерного финансирования, выход компаний на биржу, расширение участия в процессе пенсионных фондов и страховых организаций, продолжил Новак. Он уточнил, что для технологического бизнеса уже запущена компенсация затрат на размещение акций. Инструмент дополняет грантовую и кредитную поддержку. Правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект об инвестиционном товариществе – он уже принят в первом чтении, уточнил вице-премьер. "Это новая форма договоров, которая позволит увеличить приток прямых и венчурных инвестиций. Ожидаем, что закон будет принят до конца этого года. Рассчитываем на поддержку Совета Федерации", – отметил он.
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россия, александр новак, совет федерации, госдума
РОССИЯ, Александр Новак, Совет Федерации, Госдума
Новак призвал направлять сбережения в инвестиции для развития производств
Новак: необходимо направлять долгосрочные сбережения в инвестиции для развития производств
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Необходимо направлять долгосрочные сбережения в инвестиции для дальнейшего масштабирования производств и технологий, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Для дальнейшего масштабирования производств и технологий необходимо расширять источники капитала. Задача – направлять долгосрочные сбережения в инвестиции и снижать зависимость предприятий от дорогого банковского кредита", – сказал он.
Это предполагает развитие облигационного и акционерного финансирования, выход компаний на биржу, расширение участия в процессе пенсионных фондов и страховых организаций, продолжил Новак.
Он уточнил, что для технологического бизнеса уже запущена компенсация затрат на размещение акций. Инструмент дополняет грантовую и кредитную поддержку.
Правительство подготовило и внесло в Госдуму законопроект об инвестиционном товариществе – он уже принят в первом чтении, уточнил вице-премьер.
"Это новая форма договоров, которая позволит увеличить приток прямых и венчурных инвестиций. Ожидаем, что закон будет принят до конца этого года. Рассчитываем на поддержку Совета Федерации", – отметил он.