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Новак: основным источником роста экономики останется внутренний спрос

Новак: основным источником роста экономики останется внутренний спрос - 02.10.2026, ПРАЙМ

Новак: основным источником роста экономики останется внутренний спрос

Основным источником роста экономики России на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:50+0300

2026-10-02T12:50+0300

2026-10-02T12:50+0300

россия

александр новак

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Основным источником роста экономики России на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Основным источником роста на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос", – сказал он. Новак отметил, что суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в 2026 году, по оценке, увеличится на 4,1%. В 2027 году ожидается рост на 2,7%. Согласно сентябрьскому прогнозу социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, одним из факторов, способствующих росту внутреннего потребления, будет плавное снижение нормы сбережения населения – с рекордных 16,6% в 2025 году до 9,5% в 2026 году и до 7,5% к 2029 году).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, александр новак, совет федерации