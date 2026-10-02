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Новак: основным источником роста экономики останется внутренний спрос
Новак: основным источником роста экономики останется внутренний спрос - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак: основным источником роста экономики останется внутренний спрос
Основным источником роста экономики России на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:50+0300
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россия
александр новак
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Основным источником роста экономики России на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Основным источником роста на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос", – сказал он. Новак отметил, что суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в 2026 году, по оценке, увеличится на 4,1%. В 2027 году ожидается рост на 2,7%. Согласно сентябрьскому прогнозу социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, одним из факторов, способствующих росту внутреннего потребления, будет плавное снижение нормы сбережения населения – с рекордных 16,6% в 2025 году до 9,5% в 2026 году и до 7,5% к 2029 году).
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россия, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Александр Новак, Совет Федерации
Новак: основным источником роста экономики останется внутренний спрос
Вице-премьер Новак: главным источником роста экономики России останется внутренний спрос
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Основным источником роста экономики России на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Основным источником роста на среднесрочном горизонте останется внутренний спрос", – сказал он.
Новак отметил, что суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в 2026 году, по оценке, увеличится на 4,1%. В 2027 году ожидается рост на 2,7%.
Согласно сентябрьскому прогнозу социально-экономического развития РФ на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов, одним из факторов, способствующих росту внутреннего потребления, будет плавное снижение нормы сбережения населения – с рекордных 16,6% в 2025 году до 9,5% в 2026 году и до 7,5% к 2029 году).