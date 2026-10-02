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Правительство частично списало долги по бюджетным кредитам 75 регионам

Правительство частично списало долги по бюджетным кредитам 75 регионам - 02.10.2026, ПРАЙМ

Правительство частично списало долги по бюджетным кредитам 75 регионам

Правительство частично списало задолженности по бюджетным кредитам уже 75 регионам России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:59+0300

2026-10-02T12:59+0300

2026-10-02T12:59+0300

россия

финансы

александр новак

владимир путин

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Правительство частично списало задолженности по бюджетным кредитам уже 75 регионам России, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Дополнительные возможности создает также списание двух третьих задолженности по бюджетным кредитам. С 75 регионами заключены соглашения", - сказал он. Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети такой задолженности при условии направления высвобождающихся средств на инфраструктурные проекты и поддержку инвестиций.

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россия, финансы, александр новак, владимир путин, совет федерации