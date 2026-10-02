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Новак: в России заключено 73 соглашения о защите инвестиций

Новак: в России заключено 73 соглашения о защите инвестиций - 02.10.2026, ПРАЙМ

Новак: в России заключено 73 соглашения о защите инвестиций

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений активно используются в России для долгосрочных проектов: уже заключено 73 соглашения с планируемым объемом... | 02.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-02T12:59+0300

2026-10-02T12:59+0300

2026-10-02T13:00+0300

россия

финансы

александр новак

совет федерации

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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Соглашения о защите и поощрении капиталовложений активно используются в России для долгосрочных проектов: уже заключено 73 соглашения с планируемым объемом инвестиций 5,5 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Для долгосрочных проектов действуют соглашения о защите и поощрении капитальных вложений. Заключено 73 соглашения с планируемым объемом инвестиций 5,5 триллиона рублей", - сказал он. Для поддержки инвестиций продолжают работать механизмы Фабрики проектного финансирования, напомнил Новак. В ее рамках реализуются 43 проекта общей стоимостью 6,7 триллиона рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, александр новак, совет федерации