Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак: в России заключено 73 соглашения о защите инвестиций - 02.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261002/novak-873899996.html
Новак: в России заключено 73 соглашения о защите инвестиций
Новак: в России заключено 73 соглашения о защите инвестиций - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак: в России заключено 73 соглашения о защите инвестиций
Соглашения о защите и поощрении капиталовложений активно используются в России для долгосрочных проектов: уже заключено 73 соглашения с планируемым объемом... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:59+0300
2026-10-02T13:00+0300
россия
финансы
александр новак
совет федерации
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/62/827306245_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_3ac79f348e2139a4049bdf2ea195fc5f.jpg
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Соглашения о защите и поощрении капиталовложений активно используются в России для долгосрочных проектов: уже заключено 73 соглашения с планируемым объемом инвестиций 5,5 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Для долгосрочных проектов действуют соглашения о защите и поощрении капитальных вложений. Заключено 73 соглашения с планируемым объемом инвестиций 5,5 триллиона рублей", - сказал он. Для поддержки инвестиций продолжают работать механизмы Фабрики проектного финансирования, напомнил Новак. В ее рамках реализуются 43 проекта общей стоимостью 6,7 триллиона рублей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/62/827306245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9dc2438ad9c7a87ffd8eaab00a8b0da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Александр Новак, Совет Федерации
12:59 02.10.2026 (обновлено: 13:00 02.10.2026)
 
Новак: в России заключено 73 соглашения о защите инвестиций

Новак: в России действуют соглашения о защите и поощрении инвестиций

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 02.10.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Соглашения о защите и поощрении капиталовложений активно используются в России для долгосрочных проектов: уже заключено 73 соглашения с планируемым объемом инвестиций 5,5 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Для долгосрочных проектов действуют соглашения о защите и поощрении капитальных вложений. Заключено 73 соглашения с планируемым объемом инвестиций 5,5 триллиона рублей", - сказал он.
Для поддержки инвестиций продолжают работать механизмы Фабрики проектного финансирования, напомнил Новак. В ее рамках реализуются 43 проекта общей стоимостью 6,7 триллиона рублей.
 
РОССИЯФинансыАлександр НовакСовет Федерации
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала