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Новак: в России заключено 73 соглашения о защите инвестиций
Новак: в России заключено 73 соглашения о защите инвестиций - 02.10.2026, ПРАЙМ
Новак: в России заключено 73 соглашения о защите инвестиций
Соглашения о защите и поощрении капиталовложений активно используются в России для долгосрочных проектов: уже заключено 73 соглашения с планируемым объемом... | 02.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-02T12:59+0300
2026-10-02T12:59+0300
2026-10-02T13:00+0300
россия
финансы
александр новак
совет федерации
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МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Соглашения о защите и поощрении капиталовложений активно используются в России для долгосрочных проектов: уже заключено 73 соглашения с планируемым объемом инвестиций 5,5 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. "Для долгосрочных проектов действуют соглашения о защите и поощрении капитальных вложений. Заключено 73 соглашения с планируемым объемом инвестиций 5,5 триллиона рублей", - сказал он. Для поддержки инвестиций продолжают работать механизмы Фабрики проектного финансирования, напомнил Новак. В ее рамках реализуются 43 проекта общей стоимостью 6,7 триллиона рублей.
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россия, финансы, александр новак, совет федерации
РОССИЯ, Финансы, Александр Новак, Совет Федерации
Новак: в России заключено 73 соглашения о защите инвестиций
Новак: в России действуют соглашения о защите и поощрении инвестиций
МОСКВА, 2 окт - ПРАЙМ. Соглашения о защите и поощрении капиталовложений активно используются в России для долгосрочных проектов: уже заключено 73 соглашения с планируемым объемом инвестиций 5,5 триллиона рублей, заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
"Для долгосрочных проектов действуют соглашения о защите и поощрении капитальных вложений. Заключено 73 соглашения с планируемым объемом инвестиций 5,5 триллиона рублей", - сказал он.
Для поддержки инвестиций продолжают работать механизмы Фабрики проектного финансирования, напомнил Новак
. В ее рамках реализуются 43 проекта общей стоимостью 6,7 триллиона рублей.